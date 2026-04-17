Am 17. April starten die Abiturienten in Stuttgart und der Region ins schriftliche Abitur. Wir sammeln die besten Motivationsplakate für die Schülerinnen und Schüler. Machen Sie mit!

Am 17. April beginnt in Baden-Württemberg das schriftliche Abitur im Fach Latein. An und in Schulen aufgehängte Motivationsplakate sind in den vergangenen Jahren eine beliebte Tradition geworden. Die Plakate sollen den Abiturienten Mut zusprechen, den Prüfungsstress mildern und die Prüflinge erheitern.

Gestaltet werden sie in der Regel von Eltern oder Freunden. Viele Plakate überraschen durch kreative Wortspiele und persönliche Botschaften und Wünsche – bei manch elterlichem Cheerleading handelt es sich um wahre Kunstwerke.

Plakat-Contest zu den Abiplakaten

Jetzt sind Sie gefragt! Unsere Redaktion sucht die schönsten Abiplakate aus Stuttgart und der Region. Wer ein Transparent gestaltet hat, kann ein Foto samt Name, Ort und Schule per E-Mail an folgende Adresse schicken: leserfragen@stzn.de.

So funktioniert der Plakat-Contest: Wir sammeln alle eingesandten Bilder bis zum 7. Mai. Ab dem 8. Mai können unsere Leserinnen und Leser bis zum 15. Mai abstimmen, welches Abiplakat ihnen am besten gefällt.

Die bisherigen Plakate sehen sie in der Bildergalerie.

Abiplakat: Ursprung in Hessen oder USA?

Was die Herkunft der Tradition angeht, gibt es zwei Erklärungen. In den 1990er Jahren begannen Freunde von Abiturienten des Frankfurter Wöhlergymnasiums, motivierende Sprüche mit Kreide auf den Schulweg vor der Schule zu malen. Andere verorten die Tradition in Amerika und sind davon überzeugt, dass Austauschschüler aus den USA sie mit nach Deutschland gebracht haben.