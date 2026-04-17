Am 17. April starten die Abiturienten in Stuttgart und der Region ins schriftliche Abitur. Wir sammeln die besten Motivationsplakate für die Schülerinnen und Schüler. Machen Sie mit!
22.04.2026 - 11:46 Uhr
Am 17. April beginnt in Baden-Württemberg das schriftliche Abitur im Fach Latein. An und in Schulen aufgehängte Motivationsplakate sind in den vergangenen Jahren eine beliebte Tradition geworden. Die Plakate sollen den Abiturienten Mut zusprechen, den Prüfungsstress mildern und die Prüflinge erheitern.