Letzte Hinrichtung Henker der Stasi letztmals im Einsatz
Vor 45 Jahren wurde das letzte Todesurteil auf deutschem Boden vollstreckt – ein Justizskandal.
Vor 45 Jahren wurde das letzte Todesurteil auf deutschem Boden vollstreckt – ein Justizskandal.
Werner Teske steht für ein tragisches Schicksal. Sein Fall illustriert das Unrechtsregime der DDR, die Brutalität des ostdeutschen Geheimdienstes Stasi und die Ruchlosigkeit ihrer Handlanger. Teske, selbst Stasi-Spion, wurde wegen Spionage zum Tode verurteilt und im Juni 1986 erschossen. Das war die letzte Hinrichtung auf deutschem Boden.
33 Vorschläge hat eine 13-köpfige Kommission für eine große Rentenreform gemacht. Kanzler Friedrich Merz stellt sich zu 100 Prozent hinter die Empfehlungen. Wir stellen die gesamten Empfehlungen (in Auszügen) im Wortlaut vor.