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  4. Henker der Stasi letztmals im Einsatz

Letzte Hinrichtung Henker der Stasi letztmals im Einsatz

Letzte Hinrichtung: Henker der Stasi letztmals im Einsatz
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Stasi-Chef Erich Mielke (1907-2000): Er hat zahllose Todesurteile veranlasst - wie im Fall Werner Teske auch gegen eigene Leute. Foto: imago/stock & people

Vor 45 Jahren wurde das letzte Todesurteil auf deutschem Boden vollstreckt – ein Justizskandal.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Werner Teske steht für ein tragisches Schicksal. Sein Fall illustriert das Unrechtsregime der DDR, die Brutalität des ostdeutschen Geheimdienstes Stasi und die Ruchlosigkeit ihrer Handlanger. Teske, selbst Stasi-Spion, wurde wegen Spionage zum Tode verurteilt und im Juni 1986 erschossen. Das war die letzte Hinrichtung auf deutschem Boden.

 

Beim „Klassenfeind“ im Westen wäre ein solcher Justizmord undenkbar gewesen. Artikel 102 des Grundgesetzes ordnete schon 1949 an: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“

Genickschuss nach Geheimprozess

Werner Teske, 1942 geboren, war zunächst Finanzökonom an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. 1967 warb ihn die Stasi als inoffiziellen Mitarbeiter an. Ab 1969 sollte er hauptamtlich Wirtschaftsspionage im westlichen Ausland betreiben. Schon wenige Jahre später kamen ihm aber Zweifel an den Segnungen des Sozialismus. Er spielte mit dem Gedanken, sich in die Bundesrepublik abzusetzen. Unterdessen sammelte er geheime Unterlagen, die er mitnehmen wollte. Als ein Stasi-Offizier übergelaufen war, gab es eine Razzia, bei der Dokumente bei Teske entdeckt wurden.

In einem Geheimprozess wurde Teske wegen „vollendeter Spionage“ in Tateinheit mit der beabsichtigten „Fahnenflucht“ zum Tode verurteilt - obwohl ihm überhaupt kein Geheimnisverrat anzulasten war. DDR-Patriarch Erich Honecker lehnte ein Gnadengesuch ab. Das Urteil wurde durch einen Genickschuss vollstreckt - vom letzten Henker der DDR, dem zwanzig weitere Hinrichtungen angelastet werden.

Nach dem Mauerfall wurde das Urteil gegen Teske aufgehoben. 1998 verurteilte das Landgericht Berlin den DDR-Militärrichter, der es verkündet hatte, und den zuständigen Staatsanwalt wegen Totschlags und Rechtsbeugung zu vier Jahren Haft. Der Justizskandal ist in dem Filmdrama „Nahschuss“ verewigt.

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