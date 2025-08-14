Freude im Stuttgarter Zoo: Die Stadt Stuttgart hat den Abbruch der Gebäude des Schaubauernhofs genehmigt. Damit kann die neue Anlage für die Dickhäuter gebaut werden.
14.08.2025 - 06:00 Uhr
Seit Jahren wird im Stuttgarter Zoo gehofft, dass das Leuchtturmprojekt verwirklicht werden kann: die neue Elefantenanlage. Jetzt hat die Stadt Stuttgart grünes Licht gegeben. „Die Baugenehmigung für den Abbruch der alten Anlagen auf dem ehemaligen Schaubauernhof und das Restaurant mit Rücksicht auf den Artenschutz ist da“, sagt Christian Angermann von der Hochbauabteilung von Vermögen und Bau auf Nachfrage. Kürzlich sei die Genehmigung eingetroffen. „Das ist ein Meilenstein für das Projekt.“ Jetzt fehle nur noch die Zustimmung zur Baudurchführung vom Finanzministerium.