Im Norden der Stuttgarter Wilhelma startet nun der Abriss des alten Schaubauernhofs. Dann kann dort die neue Elefantenwelt gebaut werden.
08.12.2025 - 11:12 Uhr
Seit Kurzem sind im Norden der Wilhelma oberhalb des Asiatischen Schaubauernhofs die Bagger im Einsatz. Sie bereiten das Gelände vor, wo künftig die neue Elefantenwelt gebaut werden soll: Es wird der ehemalige Schaubauernhof abgerissen, der im Juli 1992 errichtet worden war. Die Anlage mit Schafen, Ziegen, Eseln und Kühen war im April 1993 eingeweiht und im November 2023 geschlossen worden.