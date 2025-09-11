Nach Einschätzung von Audi-Chef Gernot Döllner wird Autonomes Fahren auf der Autobahn bald normal sein. Döllner erwartet dadurch auch neue Erlösquellen.

red/afp 11.09.2025 - 15:17 Uhr

Autonomes Fahren auf der Autobahn wird nach Einschätzung von Audi-Chef Gernot Döllner in wenigen Jahren auf deutschen Autobahnen normal sein. "Wir streben Level 3 bis 130 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn an. Ich erwarte, dass wir dieses Ziel bis 2030 erreichen", sagte Döllner der "Wirtschaftswoche". Das sei also keine ferne Vision mehr, sondern werde in der Industrie "sehr konkret umgesetzt".