Bettina Wulff bestätigt die Trennung von ihrem Lebenspartner und bittet um Rücksicht auf ihre Privatsphäre. Die jüngste Beziehung hielt nur einige Monate.

red/dpa 28.01.2026 - 16:56 Uhr

Bettina Wulff und ihr Lebenspartner haben sich getrennt. „Wir bestätigen diese Information und bitten freundlich von weiterer Berichterstattung aus Schutz vor unserer Privatsphäre und unseren Familien abzusehen“, teilte die 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten „Bild“ und RTL berichtet und dabei Wulff ähnlich zitiert.