Riechen ist subjektiv. Genauso, ob man Gerüche mag oder verabscheut. Währedn wir Menschen „Käsefuß“-Müffeln verabscheuen, steht eine bestimmte Spinnenart genau darauf.
Schwarze Witwen (Latrodectus hesperus) setzen bei der Partnersuche auf eine einzigartige Duftstrategie. Das zeigt eine neue Studie von Greifswalder und kanadischen Forschern. Ein chemisches Pheromon zerfällt langsam auf dem Netz der Weibchen zu einem wochenlang wirkenden Lockstoff, der Männchen anzieht und ihr Balzverhalten steuert.