Ein Grußwort des Stuttgarter Oberbürgermeisters beim CDU-Parteitag sorgte für Spott. Das Hip-Hop Kollektiv „Junge Arbeiter“ hat die Rede nun zu einem viralen Song animiert.

Bei manchem rollen sich noch die Fußnägel nach oben, wenn sie an Frank Noppers Grußwort beim CDU-Parteitag im Februar denken. Mit gewagten Vergleichen versuchte Stuttgarts Oberbürgermeister, die Landeshaupstadt ins rechte Licht zu rücken. Stuttgart sei die Verbindung von Spätzle und Spitzentechnologie. Die Grabkapelle auf dem Württemberg sei das „deutsche Taj Mahal“ und gewiss werde man kein zweites Detroit werden, sondern ein „schwäbisches San Francisco“. Hügel gebe es schon, Cable Cars hießen in Stuttgart Zacke.

Im Netz fanden viele die Lobeshymne „zum Fremdschämen“, „peinlich“ oder schlicht „cringe“. Doch da kann sich Nopper jetzt rehabilitiert fühlen. Seine Liebeserklärung hat das aufstrebende Böblinger Hip-Hop Kollektiv „Junge Arbeiter“ jetzt zu einem neuen, schon vielfach geklickten Stuttgart-Song animiert. Und dieser Track ballert.

Die „Jungen Arbeiter“ lieben auch Stiller und Undav

Im Video kommt der OB nur verpixelt vor, aber seine Kernbotschaft darf er gleich am Anfang – von orientalischen Beats unterlegt – anbringen. „Stuttgart ist die Geburtsstadt der ersten, der besten, der innovativsten“ Automobile und die Heimat „des deutschen Fußball-Pokalsiegers“, ist Nopper zu hören.

Dann fügen die „Jungen Arbeiter“ hinzu, was sie am Kessel schätzen: Stiller und Undav zum Beispiel, die „vielen Blitzer“, die Nilgänse und „aus Deutschland die allerschönsten Frauen“.

Die „Jungen Arbeiter“ machten jüngst mit ihrem Auftritt bei einer riesigen Blockparty in Stuttgart von sich reden. Foto: privat

Weniger gut finden sie, dass sie in Stuttgart nicht in die Disco kommen. Für die Böblinger „Hoodstars“ ist das ein großes Thema. Wobei: „Disco“ reimt sich auch auf San Francisco.

„Junge Arbeiter feat. OB Nopper“ haben jedenfalls gute Chancen, die Charts zu stürmen – oder wenigstens eine neue Stuttgarter Hymne geschaffen zu haben.