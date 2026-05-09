Auf dem Stuttgarter Marktplatz machten Menschen am Samstag mit einer besonderen Protestform auf sich Aufmerksam. Am Boden liegend machten sie auf eine Erkrankung aufmerksam.
09.05.2026 - 20:40 Uhr
Wer am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs war, dürfte angesichts des Geschehens auf dem Marktplatz gestaunt haben. Zahlreiche Menschen hatten sich dort nämlich auf den Boden gelegt. Manche von ihnen hielten Schilder hoch. Mit der sogenannten „Liegenddemo“ wollten sie auf die Erkrankung ME/CFS aufmerksam machen.