Zeugen in Limburgerhof sprechen nach dem Flugzeugabsturz von einem „Knall oder Explosionsgeräusch“. Inzwischen wurden die beiden tödlich verunglückten Insassen identifiziert.
17.05.2026 - 13:34 Uhr
Die zwei Männer, die bei dem Absturz ihres Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben sind, kamen aus Bayern. Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen mit.