Der Hype um die Dubai-Schokolade scheint noch nicht vorbei zu sein. Jetzt springt auch das Traditionsunternehmen Lindt auf den Zug auf und veröffentlicht eine eigene Variante der mit Pistazien gefüllten Vollmilchschokolade. Der Haken an der Sache: Es wird zunächst nur 1.000 handgefertigte Tafeln geben. Doch damit nicht genug. Die „Dubai Chocolade“, wie die Kreation offiziell heißt, wird zunächst nur in ausgewählten Geschäften angeboten. Stuttgart ist mit dabei.

Dubai-Schokolade kommt nach Stuttgart

Lindt hat auf seinem Instagram-Kanal die Stores verkündet, in denen es die Dubai-Schokolade zu kaufen geben wird. Stuttgart ist neben Düsseldorf, Berlin und anderen ebenfalls auf der Liste. Verkaufstag ist der 15. November, ein Freitag. Der Lindt Boutique Store befindet sich in der Calwer Straße 11 und öffnet werktags um 10:00 Uhr. Die Aktion ist auf einen Tag beschränkt. Lindt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schokolade nur in limitierter Stückzahl verfügbar sein wird. Wie viele Tafeln der Store in Stuttgart erhält, ist nicht bekannt. Die Nachfrage scheint jedoch hoch zu sein. Die Instagram-Posts zur „Dubai Chocolade“ habe alle mehrere Tausend Likes und Kommentare erhalten. Schnell sein lohnt sich also.

Wird es die Schokolade auch online geben?

Auf Instagram teilt das Unternehmen mit, dass die „Dubai Chocolade“ nach der Verkaufsaktion in den Stores auch online verfügbar sein soll. Allerdings ist fraglich, ob nach der Aktion noch Tafeln übrig sein werden. Immerhin wurden nur 1.000 davon hergestellt. Möglicherweise steckt hinter der ganzen Sache aber ein geschickter Marketingtrick, der zunächst Nachfrage erzeugen soll, bevor das Produkt dann dauerhaft ins Sortiment aufgenommen wird. Es ist denkbar, dass es sich bei der „Dubai Chocolade“ nicht nur um ein einmaliges Verkaufsangebot handelt.

Wie viel kostet die Dubai-Schokolade von Lindt?

Im Internet kursieren Gerüchte, wonach der Preis für eine Tafel der Dubai-Schokolade von Lindt bei etwa 15 Euro liegen soll. Das Unternehmen hat den Preis jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Spätestens beim Verkaufsstart der „Dubai Chocolade“ am 09.11. in Düsseldorf wird der endgültige Preis bekannt werden.