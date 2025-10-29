Katy Perry bringt Glamour und große Pop-Momente auf den Schlossplatz: Der Weltstar zählt zu den Attraktionen der Jazz Open 2026. Das Line-Up könnte kaum vielfältiger sein.
Gerade schreibt Pop-Ikone Katy Perry gemeinsam mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau eine Liebesgeschichte, von der Boulevardmedien sonst nur träumen können. Zwei prominente Personen der Zeitgeschichte zeigten zuletzt in Paris ihr Glück voller Freude. Doch von Luft und Liebe allein will selbst ein Superstar nicht leben: Die Sängerin möchte wieder ihrer Arbeit nachgehen, die sie im kommenden Jahr nach Stuttgart führt.