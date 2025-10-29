Katy Perry bringt Glamour und große Pop-Momente auf den Schlossplatz: Der Weltstar zählt zu den Attraktionen der Jazz Open 2026. Das Line-Up könnte kaum vielfältiger sein.

Gerade schreibt Pop-Ikone Katy Perry gemeinsam mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau eine Liebesgeschichte, von der Boulevardmedien sonst nur träumen können. Zwei prominente Personen der Zeitgeschichte zeigten zuletzt in Paris ihr Glück voller Freude. Doch von Luft und Liebe allein will selbst ein Superstar nicht leben: Die Sängerin möchte wieder ihrer Arbeit nachgehen, die sie im kommenden Jahr nach Stuttgart führt.

Nach Kylie Minogue erhöhen die Jazz Open im nächsten Jahr erneut den Glamour-Faktor auf Stuttgarts schönstem Platz. Bei der spektakulären „Liftetimes Tour“ von Katy Perry gehen Pop-Hymnen nahtlos ineinander über. Das Festival im Herzen der Stadt präsentiert eine Vielfalt, bei der mehrere Geschmäcker und Generationen aufeinandertreffen. Die Vorfreude auf spannende Musikprojekte steigt: Selbst das Stuttgarter Kammerorchester steht auf der Bühne.

Stuttgart wird zum Musikparadies: Vorverkauf startet am Donnerstag

Vom 1. bis 12. Juli 2026 verwandelt sich die Stuttgarter City in ein musikalisches Paradies. Der Schlossplatz-Termin am 10. Juli ist noch offen. Für alle andere Auftritte beginnt am Donnerstag, 14 Uhr, der Vorverkauf.

Dass Nick Cave & The Bad Seeds die Schlossplatz-Konzerte am 6. Juli eröffnen, war bereits bekannt. Der australische Ausnahmemusiker blickt auf vier Jahrzehnte intensiver Musikgeschichte zurück und wird mit seiner legendären Band ein emotionales Feuerwerk entfachen. Nun hat Promoter Jürgen Schlensog unserer Redaktion die weiteren Überraschungen verraten.

Teddy Swims ist am 7. Juli dran

Am 7. Juli gehört Teddy Swims die Bühne. Der Shootingstar aus Atlanta, bekannt für seine rauchige Stimme und Songs wie Lose Control, präsentiert sein aktuelles Album I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2). Support kommt von US-Newcomerin Vella.

Am Tag darauf, am 8. Juli, bringt die 41-jährige Katy Perry eine Mischung aus Pop, Performance und Videospiel-Ästhetik auf den Schlossplatz. Mit aufwendiger Bühnenproduktion, Drohnen, Akrobatik und ihren größten Hits wird dieser Abend „sicher einer der Highlights des Festivals“, sagt Schlensog – ein Abend, der vielleicht als erstes ausverkauft sein wird.

Jay Kay kehrt mit Jamiroquai nach Stuttgart zurück

Jamiroquai bringt Stuttgart am 9. Juli zum Tanzen

Jamiroquai kehren am 9. Juli zurück nach Stuttgart. Jay Kay und seine Band werden mit Klassikern wie Cosmic Girl und Virtual Insanity das Publikum in Bewegung versetzen. Eröffnet wird der Abend vom Londoner Dance-Pop-Duo Franc Moody. Wer am 10. Juli kommt, soll in etwa einer Woche bekanntgegeben werden.

Am 11. Juli, steht ein Doppelkonzert der Extraklasse an: Stuttgarts absoluter Publikumsliebling Jamie Cullum teilt sich den Abend mit Joss Stone, die mit ihrer warmen Soulstimme begeistert.

Moby feiert Jazz Open Debüt mit ikonischen Hits

Das Finale am 12. Juli gebührt einem besonderen Debütanten: Moby steht zum ersten Mal bei den Jazz Open auf der Bühne. Der New Yorker bringt seine ikonischen Songs wie „Porcelain“ und „Natural Blues“ mit – ein würdiger Abschluss des Festivals.

Auch im Arkadenhof des Alten Schlosses erwartet ein starkes Programm das Publikum:

1. Juli: Die Hamburger Techno-Marching-Band Meute eröffnet mit ihrem unverwechselbaren Brass-Techno-Sound.

2. Juli: Asaf Avidan, Israels charismatischer Singer-Songwriter, bringt seine markante Stimme und emotionale Tiefe nach Stuttgart.

Curtis Stigers spielt mit der SWR Big Band. Foto: Ferdinando Iannone

3. Juli: Curtis Stigers steht gemeinsam mit der SWR Big Band auf der Bühne – ein Abend für Jazzliebhaber.

Diana Krall will Stuttgart nach 13 Jahren erneut verzaubern

4. Juli: Lee Ritenour & The Stuttgart Chamber Orchestra präsentieren ein außergewöhnliches Projekt: „Play Bowie“ – eine Hommage an David Bowie mit Jazz- und Klassikelementen. Ritenour, bekannt für seinen lässigen West Coast Sound, spielt gemeinsam mit dem Stuttgarter Kammerorchester Songs unter anderem aus „Blackstar“, dem Vermächtnis-Album des 2016 verstorbenen Superstars. Prädikat des Abends: außergewöhnlich.

5. Juli: Diana Krall kehrt nach 13 Jahren zurück – die kanadische Jazzpianistin und Sängerin verspricht einen Abend voller Eleganz und Emotion.

Der Ticketvorverkauf beginnt am Donnerstag, 14 Uhr.. Neu ist der modernisierte Jazz-Open.Ticketshop in Kooperation mit SAP – mit intuitiver Oberfläche und schneller Buchungsabwicklung. Kunden können ihre bisherigen Konten einfach reaktivieren. Tickets und Infos unter www.jazzopen.com

Am 12. Februar 2026 wird das komplette Jazz- und Club-Programm mit weiteren Acts für das SpardaWelt Eventcenter und den BIX Jazzclub bekanntgegeben. Außerdem folgt Ende November die Veröffentlichung des Line-ups für die ersten Jazz Open in Modena (13. bis 18. Juli 2026).