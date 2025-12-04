Wer in privilegierter Halbhöhenlage wohnt, soll stärker zur Kasse gebeten werden, findet der SÖS-Stadtrat Hannes Rockenbauch. Doch wie könnte das gehen?
04.12.2025 - 18:08 Uhr
Das Objekt an der Weinsteige mit zehn Schlafzimmern, drei Bädern und umgeben von einer fast 2000 Quadratmeter großen Gartenidylle ist für 2,75 Millionen Euro zu haben. Die stilvoll sanierte Architektenvilla mit 400 Quadratmetern Wohnfläche und 800 Quadratmetern Garten in der Stuttgarter Gänsheide kostet sogar 3,5 Millionen Euro. Auf solche Objekte zielt die Fraktion Linke, SÖS und Plus im Stuttgarter Gemeinderat jetzt mit einem Vorstoß für eine neue Luxus-Villen-Steuer.