Heute startete um 10 Uhr der Vorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert der legendären Band Linkin Park im Rahmen ihrer "From Zero"-Welttournee 2024. Innerhalb von Minuten strömten über 300.000 Menschen in die virtuelle Warteschlange, um sich eines der begehrten Tickets für das Konzert am 22. September in der Barclays Arena Hamburg zu sichern. Die Arena bietet Platz für rund 15.000 Besucher – eine enorme Diskrepanz angesichts des Ansturms, was die Nachfrage noch deutlicher macht. Laut den Angaben im Ticketportal war das Konzert innerhalb von rund 30 Minuten ausverkauft.

Ein einmaliges Konzerterlebnis in Deutschland

Das Konzert in Hamburg ist der einzige Deutschland-Termin der Welttournee mit nur sechs Stopps, die Linkin Park in einige der bekanntesten Arenen der Welt führt. Neben Hamburg macht die Band unter anderem Halt in Los Angeles, New York, London und Seoul. Diese stark limitierte Tournee macht das Hamburger Konzert zu einem einmaligen Erlebnis für die deutschen Fans.

Ein Screenshot aus unserer Redaktion zeigt: Über 300.000 Menschen haben versucht, Tickets für das Linkin-Park-Konzert in Hamburg zu bekommen. (Screenshot vom 13.09.2024, 10:22 Uhr)

Neue Besetzung und neuer Sound

Besonders spannend an der "From Zero" Tour ist die personelle Neuausrichtung der Band. Zum ersten Mal wird Emily Armstrong, die neue Sängerin der Gruppe, zusammen mit dem ebenfalls neuen Drummer Colin Brittain auf der Bühne stehen. Auch Alex Feder, der als Live-Gitarrist den langjährigen Leadgitarristen Brad Delson ersetzt, wird Teil des neuen Line-ups sein. In früheren Artikel haben wir bereits darüber berichtet, wer Emily Armstrong ist und warum Rob Bourdon nicht mehr als Drummer dabei ist.

Neues Album und neue Single

Zusätzlich zum aufregenden Live-Auftritt erwartet die Fans auch neues musikalisches Material. Kürzlich veröffentlichte die Band die Single „The Emptiness Machine“, die Teil des kommenden Albums „From Zero“ ist. Das Album soll im November erscheinen. Die bevorstehende Tour bietet somit die einmalige Gelegenheit, den neuen Song erstmals live zu erleben.

Auch lesenswert: Linkin Parks vergessener erster Sänger - Vor Chester sang ein anderer

Ein Ausblick auf den 22. September

Für die glücklichen Ticketinhaber verspricht das Konzert in Hamburg ein Highlight des Konzertjahres 2024 zu werden. Die Barclays Arena wird zum Schauplatz einer der wohl spannendsten und emotionalsten Shows von Linkin Park seit Jahren. Für diejenigen, die heute leer ausgegangen sind, bleibt die Hoffnung auf eine mögliche Erweiterung der Tour – oder der Versuch, auf dem Zweitmarkt ein Ticket zu ergattern.

Die "From Zero" Tournee von Linkin Park startete am 11. September in Los Angeles und endet mit einem Konzert im kolumbianischen Bogotá im November 2024.