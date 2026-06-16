Maximilian Mittelstädt durfte lange Zeit hoffen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu sein - doch am Ende schaffte er es nicht in den Kader. Seine Freizeit nutzt er auf Mallorca.

Die Position des Linksverteidigers ist in den vergangenen Jahren bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stets eine vakante Rolle ohne echten Platzhisch. Maxi Mittelstädt hat sich durch seine Leistungen beim VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren nachweislich dafür empfohlen. Und doch setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft auf David Raum und Nathaniel Brown.

Und so bleibt dem 29-Jährigen nur die Zuschauerrolle, während das DFB-Team mit einem 7:1 über Curacao perfekt in das Großturnier in den USA, Kanada und Mexiko gestartet ist. Die Zeit weiß der Stuttgarter, der bislang 15 A-Länderspiele absolviert hat, nun anders zu nutzen. Er genießt mit seiner Frau Lea und Hündchen Carlo den Urlaub auf Mallorca.

Die Champions League wartet auf Mittelstädt

Auf Instagram teilt das Paar einige ihrer Schnappschüse und Videos von der spanischen Lieblingsinsel der Deutschen. Die Mittelstädts sind unter anderem mit einem Boot unterwegs, genießen das Essen und den Sonnuntergang auf den Balearen. Einige User kommentieren den Beitrag auch mit Blick auf die WM. „Du wärst besser in Amerika aufgehoben, aber kann man nix tun. Schönen Urlaub Maxi“, schreibt ein User.

Für Mittelstädt geht es sportlich am 16. Juli weiter. Dann startet der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Und auch da warten Higlights auf den Abwehrspieler - schließlich hat sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß wieder für die Champions League qualifiziert. Und vielleicht spielt sich Mittelstädt dann auch wieder auf den Zettel des Bundestrainers.