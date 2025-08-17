Gute Musik, gesellige Atmosphäre und das Feuerwerk: Der Lichterzauber ist der sommerliche Höhepunkt im Blühenden Barock in Ludwigsburg.
Der Lichterzauber im Blühenden Barock Ludwigsburg gehört zu den sommerlichen Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Die Besucherinnen und Besuchern lieben das: Schlendern durch prachtvoll angelegte Beete und Blumen-Rabatte sowie Essen und Trinken in geselliger Atmosphäre. Dazu erklingen mitreißende Rhythmen und gefühlvolle Songs. Und das alles in der Vorfreude auf ein pyrotechnisches Licht-Spektakel. Wenn dann noch das Wetter mitspielt, ist alles in Ordnung. So wie am Samstag, als Tausende Gäste in die Gärten des Residenzschlosses strömten, um zu erleben, wie das architektonische und landschaftliche Ensemble der Emichsburg illuminiert wird durch ein Feuerwerk.