Der Lichterzauber im Blühenden Barock Ludwigsburg gehört zu den sommerlichen Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Die Besucherinnen und Besuchern lieben das: Schlendern durch prachtvoll angelegte Beete und Blumen-Rabatte sowie Essen und Trinken in geselliger Atmosphäre. Dazu erklingen mitreißende Rhythmen und gefühlvolle Songs. Und das alles in der Vorfreude auf ein pyrotechnisches Licht-Spektakel. Wenn dann noch das Wetter mitspielt, ist alles in Ordnung. So wie am Samstag, als Tausende Gäste in die Gärten des Residenzschlosses strömten, um zu erleben, wie das architektonische und landschaftliche Ensemble der Emichsburg illuminiert wird durch ein Feuerwerk.

Die Sieger vom Straßenmusikfestival auf der Bühne

Vorab jedoch standen drei Künstlerformationen auf der Bühne, die schon vor einigen Monaten beim Straßenmusikfestival begeistert hatten: Fat Cheeks zeigten, wie mit Trompete, Tenorhorn, Tuba, Saxofon, Schlagzeug frisch, tanzbar und kreativ moderne Blasmusik klingen kann. Yuni Douglas war aus Karlsruhe angereist und mit Bestlaune in den Unteren Obstgarten gekommen. Er zählt wie Fat Cheeks und die Band Kemadito Sound zu den drei Gewinnern des diesjährigen Straßenmusikfestivals. Während Kemadito Sound mit ihren Latin-Rhythmen direkt vor und noch einmal nach dem Feuerwerk auftraten, kam der gebürtige Kubaner Yuni allein auf die Bühne für seinen humorvollen Auftritt mit viel Energie und einem hohen Unterhaltungswert. Mit seinem spanischen Akzent und freundschaftlicher Kommunikation heizte er das sommerliche Lebensgefühl ebenso an wie mit den Songs, bei denen er sich auf der Gitarre begleitete. „Ich liebe es a cappella zu singen, da fühlst du wirklich dein Herz, das Blut, die Knochen, alles“, verriet er dem Publikum, das teilweise auf den mitgebrachten Decken lag.

Seifenblasen, Lampions und ein Vorgeschmack auf die Kürbiszeit

Kinder tanzten vor der Bühne, ließen Seifenblasen aufsteigen oder liefen stolz mit ihren Lampions umher, die sie Stunden zuvor im Hahnschen Garten gebastelt hatten. Die Szenerie glich einer großen, freudigen Picknick-Party. Gegenüber der Bühne - wie auch weitläufig auf den Garten verteilt - kündigten bunte Vorboten bereits an, was im Blühenden Barock bald zu sehen sein wird: die Kürbisausstellung. Marylin Monroe im wehenden Rock etwa oder auch imposante Tiergestalten wie Affe und Elefant demonstrierten beeindruckend das ausgereifte Können der Kürbiskünstler.

Hoch droben begleitete ein bewegtes Wolkenbild die bunte, lebhafte Szenerie und ließ manchen mit prüfendem Blick gen Himmel blicken. Doch das Wetter spielte zuverlässig mit: Gegen 21.30 Uhr startete das Feuerwerk-Spektakel an der Emichsburg. Zuvor gab es das übliche Gerangel um die besten Plätze oberhalb auf den spärlichen Plätzen, die einen freien Blick auf Rapunzels Burg ermöglichten.

Elegante Lichter-Choreografie

Dort ließ Rapunzel dieses Mal aber nicht ihren langen Zopf herabgleiten, sondern lud mit einem peppigen Musikmix dazu ein, sich am Lichtspektakel der Pyrotechniker zu erfreuen. Gute zehn Minuten lang dauerte die visuell wie akustisch eindringliche Show, die mit dem Ausschalten der Lichter zum Auftakt für viel Spannung sorgte.

In der Folge erzeugten farblich akzentuierte Leuchtkugeln- und sterne, Lichterregen, Sprühgeschosse und knallende Raketen am Nachthimmel einen wohligen Schauer, bevor sie sich schließlich in Rauch auflösten. Die elegante Lichter-Choreografie erhielt vom beglückten Publikum Applaus, währenddessen sich die Burg Rauchnebel geheimnisvoll einhüllte.