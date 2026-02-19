Literaten-Treffen in Welzheim Die Gruppe 47 vor 75 Jahren: Es war einmal im dunklen Wald
1951 traf sich die Gruppe 47 in der Laufenmühle. Schriftsteller lasen aus ihren Werken – um sich dann der schonungslosen Kritik ihresgleichen zu stellen.
Im Welzheimer Wald hat Hans Werner Richter seine liebe Müh mit den Literaten. „Wolfdietrich Schnurre tanzte am Abend mit Rolf Schroers. Und ihr Tanz glich einer Darbietung von zwei Hexenmeistern. Wahrlich, ich hatte meine Not, dies alles unter Kontrolle zu halten.“