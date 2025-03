Baustelle in Stuttgart Inklusive Lichtaugen – Einblicke in den neuen Bürokomplex der Allianz

Die Allianz Versicherungen setzen an einem neuen großen Standort in Stuttgart-Vaihingen auf die Zukunft des Büros. Was beim zweitgrößten Stuttgarter Projekt nach Stuttgart 21 an den Bahnhof erinnert.