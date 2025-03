In Mannheim ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei ist im Großeinsatz. Wir halten Sie hier in einem Newsblog auf dem Laufenden.

Sebastian Winter /dpa/jor/AFP 03.03.2025 - 13:31 Uhr

In Mannheim läuft am Montag ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Nachdem die Lage lange unklar war, hat die Polizei inzwischen bestätigt, dass es mindestens eine tote Person gibt, nachdem ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren war.