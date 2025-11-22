Liza Heilmeyer und ihr Stuttgart „Auf den Hochbunker am Pragsattel würde ich einen Pool packen“
Für ein Gespräch über Stuttgart und Architektur sucht sich die Architektin Liza Heilmeyer die Karlshöhe aus. Ein Ort mit Weitsicht.
Glücklich, wer an so einem ruhigen, strahlenden Herbsttag Zeit findet, am frühen Nachmittag die Willy-Reichert-Staffel oder die feine Humboldtstraße mit ihren historistischen Prachtbauten bis zur Stuttgarter Karlshöhe hinaufzuspazieren, wo die Blätter dunkelrot, gelb, braun leuchten, dazwischen dunkles Nadelbaumgrün.