Lkw-Fahrer Franco Filippone „Sie sterben sozusagen am Arbeitsplatz – aber das erwähnt keiner“
Seit 40 Jahren fährt Franco Filippone im Fernverkehr. Er hat einen Eimer für die Notdurft, kaum soziale Kontakte, Angst vor Unfällen und wenig Schlaf.
„Unter diesen Arbeitsbedingungen würde ich heut nicht mehr Fernfahrer werden“, sagt Franco Filippone. Der 61-Jährige, der für eine mittelständische Spedition aus dem Schwarzwald fährt, kämpft seit vielen Jahren im Kraftfahrerkreis für ein besseres Leben der Lkw-Fahrer auf und an den Autobahnen. Geändert habe sich fast nichts – auch deshalb werden derzeit in Deutschland mindestens 80.000 Lkw-Fahrer gesucht. Warum wir alle Teil des Systems sind, sagt Filippone im Interview.