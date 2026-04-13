In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Sonntagabend eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Das Feuer griff auf Gebäudeteile über, die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

In der Elsässer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilt, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte Flammen aus den Fenstern und das Feuer drohte bereits auf den Dachstuhl überzugreifen.

Die Bewohner hatten das Gebäude zuvor selbstständig und unverletzt verlassen, sodass die Feuerwehr unmittelbar mit den Löscharbeiten beginnen konnte. Die Brandbekämpfung habe sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten aufwendig gestaltet. Erst nach rund 45 Minuten sei das Feuer unter Kontrolle gewesen.

Wohnungen aufgrund von Rauchschäden unbewohnbar

Die Nachlöscharbeiten dauerten laut der Feuerwehr bis in die Morgenstunden an, da sich der Brand in Teile der Holzbalkendecke und eine Gebäudetrennwand ausgebreitet hatte. Diese mussten geöffnet werden, um ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen zu verhindern.

Die Bewohner verließen das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr, wegen Rauchschäden müssen sie jedoch anderweitig untergebracht werden. Foto: SDMG

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er kam zur Untersuchung in eine Klinik, konnte diese jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen. Die betroffene Wohnung sowie angrenzende Wohnungen im Gebäude seien derzeit aufgrund von Rauchschäden nicht bewohnbar. Für die Bewohner wurde eine alternative Unterbringung organisiert.