In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Sonntagabend eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Das Feuer griff auf Gebäudeteile über, die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.
13.04.2026 - 06:54 Uhr
In der Elsässer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilt, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte Flammen aus den Fenstern und das Feuer drohte bereits auf den Dachstuhl überzugreifen.