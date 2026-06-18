London für Foodies: Die kulinarische Hauptstadt der Welt

Wenn Santiago Lastra auf der Suche nach Inspiration ist, lässt er sich gerne treiben. Eine seiner liebsten Adressen, an die es ihn immer wieder zieht, ist der Borough Market. Aber nicht nur Spitzenköche wie Lastra kennen diesen Ort, unweit des großartigen Museums Tate Modern. Der Borough Market ist einer der ältesten Lebensmittelmärkte Londons, entstanden irgendwann im 13. Jahrhundert. Heute ist alles ganz schön viel: die Menschen, die Gerüche, das Angebot. Von britischem Seafood über levantinische Meze bis zu ethisch korrekt geernteten Datteln – es gibt nichts, was es nicht gibt.

Für den mexikanischen Koch Lastra ist genau das der Grund, warum er London als neue Heimat wählte. „Ich habe lange überlegt, wo ich mein Restaurant eröffnen soll“, sagt er. London bietet für ihn einiges: Es ist international und weltoffen, es gibt Investorengeld und eine spannende Food-Szene.

London ist alles auf einmal – auch kulinarisch

Und genau das fasst London auch im Jahr 2026 gut zusammen: Es gibt nichts, was es nicht gibt – und alles zugleich. Die Royals und die Working Class, krasser Reichtum und prekäre Verhältnisse, historische Museen und moderne Wolkenkratzer, die stickige Tube und die Schiffe auf der Themse, die man mit der Oyster Card befahren kann, Kebap-Häuser im East End und schickste Kronleuchter-Grandezza-Restaurants in der City of Westminster. London ist alles auf einmal. Immer noch.

Am 23. Juni 2016 stimmte das Vereinigte Königreich mit einer knappen Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union. Es ist viel passiert seitdem. Und das Wesentliche ist geblieben: Die Stadt zieht noch immer an. Sie fordert noch immer. Und sie ist vor allem und absurderweise kulinarisch in Topform – und weit entfernt vom Klischee der Fish & Chips, Full English und Chicken Curry. London wurde von Tripadvisor zur kulinarischen Hauptstadt der Welt 2026 gekürt – vor Dubai, Rom, Hongkong und sogar Paris. Klar, London ist nach wie vor eine Stadt, die Menschen aus der ganzen Welt anzieht, ein Melting Pot, der alles vereint: hochkarätige Fine-Dining-Adressen, improvisierte Streetfood-Stände im East End oder Camden, es gibt indische Restaurantketten, koreanische Nudelbars und natürlich die alteingesessenen Pubs. Auch wenn diese weniger werden.

„Ich sage jetzt immer, London und ich, das ist jetzt wie eine alte Ehe, man kennt und mag sich, trotz allem. Diese Stadt ist schon so etwas wie mein Zuhause geworden.“ Annette Dittert, ehemalige ARD-Korrespondentin

Zehn Jahre nach dem Referendum ist der Brexit immer wieder Thema. „Das war ein Schock“, sagt etwa Annette Dittert, langjährige Korrespondentin der ARD, die auf einem Hausboot in Little Venice lebt. Sie ist dann doch geblieben: „Ich sage jetzt immer, London und ich, das ist jetzt wie eine alte Ehe, man kennt und mag sich, trotz allem. Diese Stadt ist schon so etwas wie mein Zuhause geworden.“ Und sie kann sich ihr Zuhause leisten, weil es eben nur 19 Quadratmeter Fläche sind, die sie auf ihrem Hausboot ideal nutzt. Little Venice liegt in einer der schönsten Gegenden der Metropole. Im Nordwesten, in der Nähe von Paddington, wo die Superreichen ihre Villen leerstehen lassen. „Die Menschen, die ich dort am häufigsten ein- und ausgehen sehe, das sind die Reinigungskräfte, die zum Putzen kommen, oder die privaten Sicherheitsfirmen, die nachts davor in ihren Autos sitzen: Das kann schon mal spooky sein“, erzählt Dittert.

Jeremy Chan, Küchenchef im Ikoyi Foto: .Haejo Nam

Auch Jeremy Chan, einer der aufstrebenden Köche überhaupt, ist zerrissen und steht seiner Wahlheimat London mit Skepsis gegenüber. Der 39-Jährige sitzt in seinem wunderschönen Restaurant Ikoyi, gelegen am Strand, einer Prachtstraße in Westminster, und erzählt, warum er sich für ein Leben und Arbeiten in der britischen Metropole entschieden hat. Der Sohn kanadisch-chinesischer Eltern wurde in England geboren, wuchs zwischen Europa, Hongkong und den Vereinigten Staaten auf. In Princeton absolvierte er ein Philosophie-Studium, arbeitete kurz in der Finanzbranche, bevor er sich dann doch und leidenschaftlich dem Kochen widmete.

Brexit eine Absage an die Vielfalt

Und dennoch hadert er. Für Chan ist der Brexit ein kultureller Rückschritt, eine Absage an Vielfalt, Offenheit und Austausch – genau jene Werte, die London seiner Meinung nach zur spannendsten Restaurantstadt Europas gemacht haben. Trotzdem glaubt er weiterhin an die kreative Kraft der Stadt. London sei schwieriger geworden, aber noch immer einzigartig. Und es ist zum Arbeiten komplizierter geworden: die Einreise für Köche aus dem EU-Ausland, die bürokratischen Hürden, die gestiegenen Kosten für Importware. All das macht den Alltag sehr viel komplizierter. Was ihn hält, ist die hervorragende Produktqualität, die Großbritannien zu bieten hat: Chan etwa serviert einen Thunfisch aus Cornwall – unfassbar gut. „Wir haben hier in England unglaubliche Produkte in sehr hoher Qualität“, so Chan. Er schwärmt von den Fischen, dem Rindfleisch, kleinen Produzenten, Bauern, dem saisonalen Angebot und davon, wie man mit den Lebensmitteln umgeht. Sein Restaurant würde so nicht in New York oder Mailand funktionieren.

Und es gibt hier natürlich die internationalen Gäste, die die nötigen Pfund mitbringen. London 2026 ist kulinarisch nicht nur Fine Dining, sondern eben alles. Vor allem eine Stadt, in der man sich verlieren kann – im schlechten wie im guten Sinne. Die Touristenfallen an den Hotspots rund um den Leicester Square, Oxford Circus aber auch in Notting Hill sind zahlreich und gut getarnt. Deshalb muss man sich auf Tipps der Kenner, also der Köche, verlassen.

Eine der wenigen Drei-Sterne-Köchinnen der Welt

Im tiefen East End gibt es seit Jahrzehnten das Tayyabs: laut, voll, es wird kein Alkohol ausgeschenkt, es werden punjabische Spezialitäten wie superleckere Lammkoteletts vom Grill und fluffiges Nan serviert. Die Brick Lane, der Monica Ali in ihrem gleichnamigen Roman ein Denkmal gesetzt hat, ist längst gentrifiziert, die indischen Restaurants buhlen um die Gunst der Gäste, müde Uber-Eats-Fahrradfahrer warten vor den Fensterfronten.

Santiago Lastra, Küchenchef im Kol, wo er mexikanische Küche ausschließlich mit britischen Zutaten macht. Foto: Anton Rodriguez

Wer Fine-Dining sucht, findet es nicht nur im Ikoyi oder im Kiln in Soho, wo über offenem Feuer thai-inspiriert gekocht wird, sondern natürlich auch in den Hotelrestaurants der großen Namen wie Alain Ducasse oder Hélène Darroze. Alex Dilling at Hotel Café Royal direkt bei Piccadilly ist mit zwei Sternen ausgezeichnet, Clare Smyth im Core ist eine der wenigen Drei-Sterne-Köchinnen der Welt. Die Messlatte liegt hoch. „Man kann an einem Tag chinesisch, mexikanisch, indisch und britisch essen – und alles auf Weltklasseniveau“, so Santiago Lastra.

Qualität lässt sich skalieren

Er ist viel unterwegs, auch in den Klassikern. Unangefochtenen Kultstatus genießt das St. John, wo Fergus Henderson die britische Küche auf ein neues Level hievte, indem er das viel beschriebene From-Nose-To-Tail in die Realität umsetzte, also alles vom Tier verwendete. Seit Jahrzehnten servieren sie unbeirrt Entenleber auf Toast, Kabeljaurogen mit Ei und Kresse, ofenwarme Madeleines im halben Dutzend. Es ist eines jener Restaurants, die bleiben. Wie auch das Rules in Covent Garden, Londons ältestem Lokal, das in Romanen von Graham Greene und Serien wie „Downton Abbey“ vorkommt und in dem Steaks und Austern, Innereien-Pudding und Ochsenbäckchen aufgetischt werden. Oder das L’Escargot, dem ältesten französischen Restaurant in Soho. Seine Spezialität: Schnecken.

London ist aber nicht nur nostalgisch im besten Sinne. Gerade in Sachen Ketten wie dem indischen Restaurant Dishoom wie auch der Bäckerei Gails, die in nahezu jedem Viertel vertreten ist, zeigt es sich, dass sich Qualität sogar skalieren lässt. Und London ist zudem die Heimat von zwei Kochbuchstars: von Jamie Oliver und Yotam Ottolenghi. Vor allem deutsche Touristen lieben die Filialen von Ottolenghi, die Delis wie auch die Restaurants wie das Nopi.

Flair der 90er

Und dann sind da natürlich noch die Pubs, bei denen man wissen muss, welche bislang noch nicht gefranchised sind, wo die Pints so voll sind, dass das Bier beim Transportieren über den Handrücken schwappt - und wo es nahe der Toiletten immer noch so heimelig nach Klostein duftet wie damals in den 90ern.

Annette Dittert weiß: „Es gibt schon viele Dinge, die einem hier auf die Nerven gehen können, genau wie in anderen Großstädten Europas. Aber es ist eben auch eine wahnsinnig schöne Stadt, die für eine so große Metropole noch immer eine ungewöhnlich herzliche und warme Atmosphäre hat: Für mich bleibt London damit noch immer die schönste Stadt der Welt.“ Und eine ausgesprochen leckere dazu. Oder wie es Jeremy Chan sagt: „London ist ein Ort, wo Selbstentfaltung immer noch funktionieren kann.“