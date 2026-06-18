London für Foodies Die kulinarische Hauptstadt der Welt
10 Jahre nach dem Brexit ist London kulinarisch so spannend wie nie. Die Stadt zieht Talent an und wurde von Tripadvisor zur Welthauptstadt der Kulinarik gekürt.
10 Jahre nach dem Brexit ist London kulinarisch so spannend wie nie. Die Stadt zieht Talent an und wurde von Tripadvisor zur Welthauptstadt der Kulinarik gekürt.
Wenn Santiago Lastra auf der Suche nach Inspiration ist, lässt er sich gerne treiben. Eine seiner liebsten Adressen, an die es ihn immer wieder zieht, ist der Borough Market. Aber nicht nur Spitzenköche wie Lastra kennen diesen Ort, unweit des großartigen Museums Tate Modern. Der Borough Market ist einer der ältesten Lebensmittelmärkte Londons, entstanden irgendwann im 13. Jahrhundert. Heute ist alles ganz schön viel: die Menschen, die Gerüche, das Angebot. Von britischem Seafood über levantinische Meze bis zu ethisch korrekt geernteten Datteln – es gibt nichts, was es nicht gibt.