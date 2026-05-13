Es ist eine Art Lost Place im Kreis Esslingen: Auch nach Jahrhunderten birgt ein mystisch anmutender Raum in Denkendorf viele Rätsel.
13.05.2026 - 10:59 Uhr
Es geht über steile, abgetretene Stufen tief nach unten. Doch plötzlich steht man in einem – zumindest an sonnigen Tagen – lichtdurchfluteten Raum. Durch ein großes Fenster an der Ostwand fällt das Licht auf ein offenes, leeres Grab. Es herrscht eine fast magische Stimmung in dem Raum mit dem Tonnengewölbe, das ohne stützende Pfeiler auskommt.