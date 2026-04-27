Lost Places in Stuttgart: Noch ein Tunnel mit Gruselfaktor direkt neben Stuttgarts innovativstem Quartier

Die Aufsiedelung des ehemaligen Güterbahnhof-Areals in Bad Cannstatt ist aktuell Stuttgarts größtes Städtebauprojekt. Neben den vielen Gewerbebauten sollen dort in den kommenden Jahren insgesamt gut 850 Wohneinheiten entstehen. Was dabei außergewöhnlich ist: Die beiden Grünbereiche zur Naherholung der künftigen Bewohner sind bereits seit Jahren fertig. Der schmucke, rund 2,3 Millionen Euro teure Quartierspark wurde bereits 2017 eingeweiht; und auch die Biotopfläche „Emy-Gordon-Straße“ ist längst fertig. Dabei handelt es sich um eine gut zwei Hektar große Ausgleichsfläche, die entlang des Bahndamms vom Spielplatz an der Morlockstraße bis ganz nach hinten in den letzten Zipfel des Neubaugebiets führt.