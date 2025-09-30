Immer wieder macht Leuze-Kater Lucky von sich reden. Diesmal durch eine Begegnung mit einem weiblichen Badegast vor dem geschlossenen Mineralbad Berg in Stuttgart.

Neues vom Leuze-Kater – wieder einmal. Berichtet hatten wir zuletzt, dass Kater Lucky, der seit Jahren Stammgast im Mineralbad Leuze ist und sich dort mit Vorliebe auf den warmen Steinplatten im Foyer fläzt, inzwischen auch im benachbarten Mineralbad Berg Stammgast-Status hat und sich Badegästen und Personal großer Beliebtheit erfreut.

Die Tatsache, dass besagtes Personal am Montag einen Betriebsausflug machte und das Bad geschlossen blieb, verhalf Leserin Claudia Helm zu einer exklusiven Begegnung mit Lucky. In ihren eigenen Worten: „Ich stand am Morgen vor verschlossenen Türen und war entsprechend sauer. Wie zum Trost sah ich den Kater vor dem Eingang sitzen und konnte ihn anhand eines früheren Berichts in Ihrer Zeitung identifizieren. Er kam auch gleich her, war gar nicht scheu und lieferte sich dann einen tapferen Kampf mit meinem Handykabel.“

Lucky in voller Schönheit Foto: Claudia Helm

Schließlich griff Frau Helm ein und beendete das Spiel, um erleichtert festzustellen: „Das Kabel hat überlebt – und der Kater auch.“ Der Ärger über das geschlossene Bad war schnell verraucht. An dessen Stelle trat ein Schmunzeln: Wieder einmal hat der Kater seinem Namen alle Ehre gemacht.