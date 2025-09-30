Immer wieder macht Leuze-Kater Lucky von sich reden. Diesmal durch eine Begegnung mit einem weiblichen Badegast vor dem geschlossenen Mineralbad Berg in Stuttgart.
30.09.2025 - 16:27 Uhr
Neues vom Leuze-Kater – wieder einmal. Berichtet hatten wir zuletzt, dass Kater Lucky, der seit Jahren Stammgast im Mineralbad Leuze ist und sich dort mit Vorliebe auf den warmen Steinplatten im Foyer fläzt, inzwischen auch im benachbarten Mineralbad Berg Stammgast-Status hat und sich Badegästen und Personal großer Beliebtheit erfreut.