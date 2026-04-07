Ludwigsburger Raserprozess Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene
Das Urteil „lebenslänglich“ im Ludwigsburger Raserprozess wirkt abschreckend. Hoffentlich zeigt es Wirkung, meint Oliver von Schaewen.
Das Urteil „lebenslänglich“ im Ludwigsburger Raserprozess wirkt abschreckend. Hoffentlich zeigt es Wirkung, meint Oliver von Schaewen.
Das Urteil im Ludwigsburger Raserprozess überrascht keineswegs und erscheint angemessen. Das Landgericht in Stuttgart folgt den Strukturen, die bereits den Berliner Ku’damm-Prozess im Jahr 2017 prägten. Der Richterspruch damals wie heute: lebenslänglich.