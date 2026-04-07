 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene

Ludwigsburger Raserprozess Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene

Ludwigsburger Raserprozess: Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene
1
Der Tatort in Ludwigsburg war lange Zeit von Anteilnahme geprägt. Foto: Simon Granville)

Das Urteil „lebenslänglich“ im Ludwigsburger Raserprozess wirkt abschreckend. Hoffentlich zeigt es Wirkung, meint Oliver von Schaewen.

Ludwigsburg: Oliver von Schaewen (ole)

Das Urteil im Ludwigsburger Raserprozess überrascht keineswegs und erscheint angemessen. Das Landgericht in Stuttgart folgt den Strukturen, die bereits den Berliner Ku’damm-Prozess im Jahr 2017 prägten. Der Richterspruch damals wie heute: lebenslänglich.

 

Wer sich für ein illegales Autorennen ans Steuer setzt, begibt sich bewusst in einen Nervenkitzel, der das Leben der anderen gefährdet – und erfüllt damit unter anderem die Mordmerkmale der Gemeingefährlichkeit und der Heimtücke. G. und I. haben das auf tragische Weise bewiesen, als ihr Rennen am Abend des 20. März 2025 die beiden jungen Frauen Merve und Selin aus dem Leben riss.

Späte Reue kann Tat nicht mehr rückgängig machen

Akribisch arbeitete das Gericht die Umstände der Tat auf. Es besteht kein Zweifel: G. drückte das Gaspedal auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg sinnentleert bis zum Anschlag durch. Sein Bremsmanöver bei Tempo 157 war zum Scheitern verurteilt. Fahrlässiges Töten? Juristisch wäre ein solches Urteil offenbar nicht haltbar.

Die Reue, die die Angeklagten während des Prozesses spät zur Schau stellten, kann die Tat nicht mehr rückgängig machen. Das Urteil ist für die Angehörigen eine gewisse Genugtuung – der Schmerz um den Verlust wird die schwer gezeichneten Familien jedoch weiter begleiten.

Starkes Signal an die Raserszene in Deutschland

Das harte Urteil – verurteilt wurde auch I. zu 13 Jahren Haft wegen versuchten Mordes – sendet ein starkes Signal an die Raserszene in Deutschland. Die hohen Strafen drücken aus: Solche Taten dürfen nicht erneut geschehen. Die Gesellschaft pocht auf Sicherheit im Straßenverkehr und duldet keine potenziellen Todestouren.

Weitere Themen

Illegales Autorennen in Ludwigburg: Nach Tod zweier junger Frauen: Mordurteil im Raserprozess

Illegales Autorennen in Ludwigburg Nach Tod zweier junger Frauen: Mordurteil im Raserprozess

In Ludwigsburg sterben bei einem Raserunfall zwei junge Frauen. Der Verursacher muss lebenslang in Haft. Die Angehörigen der Opfer reagieren emotional.
Von Christine Bilger
Ludwigsburger Raserprozess: Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene

Ludwigsburger Raserprozess Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene

Das Urteil „lebenslänglich“ im Ludwigsburger Raserprozess wirkt abschreckend. Hoffentlich zeigt es Wirkung, meint Oliver von Schaewen.
Von Oliver von Schaewen
Neue Wohnform: Klein, aber kein Tiny House: So sehen die neuen Kompakthäuser aus

Neue Wohnform Klein, aber kein Tiny House: So sehen die neuen Kompakthäuser aus

Im Vaihinger Stadtteil Ensingen (Kreis Ludwigsburg) entsteht ein neuer Wohnhaustyp, der die Größe zwischen Einfamilienhaus und Tiny House abdeckt. Eindrücke von einem ersten Rundgang.
Von Julian Meier
Unfall bei Mundelsheim: Autofahrer bremst plötzlich ab – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Unfall bei Mundelsheim Autofahrer bremst plötzlich ab – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat bei Mundelsheim plötzlich abgebremst, um auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr seinem Vordermann auf.
Von Julia Amrhein
Fund in Vaihingen an der Enz: Analyse des Fläschchens mit „Polonium 210“-Aufschrift dauert noch eine Woche

Fund in Vaihingen an der Enz Analyse des Fläschchens mit „Polonium 210“-Aufschrift dauert noch eine Woche

Die Analyse des Fläschchens mit „Polonium 210“-Aufschrift, das in Vaihingen an der Enz gefunden wurde, dauert an. Das Ministerium rechnet nicht vor kommendem Dienstag mit Ergebnissen.
Raserprozess nach tödlichem Unfall: Warum das Urteil zum Ludwigsburger Autorennen schwierig ist

Raserprozess nach tödlichem Unfall Warum das Urteil zum Ludwigsburger Autorennen schwierig ist

Die Justiz ringt um das richtige Strafmaß: Kann das Urteil zum fatalen Ludwigsburger Autorennen auch ein Signal für künftige Fälle senden?
Lost Place in Kornwestheim: Ein uralter Friedhof aus Pestzeiten wird zum heimeligen Rückzugsort

Lost Place in Kornwestheim Ein uralter Friedhof aus Pestzeiten wird zum heimeligen Rückzugsort

Der Alte Friedhof in Kornwestheim liegt versteckt hinter Mauern und einem vergitterten Tor. Doch man kann ihn noch besichtigen – und dabei weit mehr entdecken als nur Grabsteine.
Von Kathrin Klette
Kann lebensrettend sein: Schnellere Notfallhilfe –Ludwigsburger Ärztin gelingt bahnbrechende Forschung

Kann lebensrettend sein Schnellere Notfallhilfe –Ludwigsburger Ärztin gelingt bahnbrechende Forschung

Dr. Love-Preet Kalra vom RKH-Klinikum Ludwigsburg hat einen Schnelltest entwickelt, der bereits in mehreren Rettungswagen und -hubschraubern zur Anwendung kommt.
Von Andreas Hennings
Zusammenstoß in Ludwigsburg: Gericht urteilt nach tödlichem Autorennen – Mord oder nicht?

Zusammenstoß in Ludwigsburg Gericht urteilt nach tödlichem Autorennen – Mord oder nicht?

Nach einem tödlichen Autorennen in Ludwigsburg verkündet das Landgericht Stuttgart am Dienstag das Urteil. Im Zentrum steht die Frage: War es Mord oder fahrlässige Tötung?
Fund in Vaihingen an der Enz: Doch kein Polonium 210? Ministerium gibt erste vorsichtige Entwarnung

Fund in Vaihingen an der Enz Doch kein Polonium 210? Ministerium gibt erste vorsichtige Entwarnung

Ein gefundenes Fläschchen mit der Aufschrift „Polonium 210“ hat am Ostersonntag einen Großeinsatz in Vaihingen an der Enz ausgelöst. Nun gibt es eine erste Entwarnung.
Weitere Artikel zu Raser Urteil Ludwigsburg Landgericht Stuttgart Mord Video Kommentar
 
 