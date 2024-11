Rosemarie Fuchs zahlt ab dem kommenden Jahr das Fünffache an Grundsteuer. In einer Mail an Landes- und Lokalpolitiker macht die Rentnerin ihrem Ärger Luft – einer davon hat eine eindeutige Meinung zu der Umverteilung.

Rosemarie Fuchs steht mit ihrer leuchtend gelben Jacke zwischen hoch geschossenen Brokkoli und einem Aprikosenbaum, der in diesem Sommer kaum Früchte getragen hat. Hinter ihr liegt das kleine, weiß gestrichene Einfamilienhaus, das sie und ihr damaliger Mann in den 1960er Jahren gekauft haben. Zwei Kinder hat sie dort großgezogen, mittlerweile kommen die mit ihren eigenen Kindern und Enkeln zu Besuch. Irgendwann, wenn sie es allein nicht mehr schafft, will sie das Haus an ihren Sohn übergeben.