Streik bei der größten deutschen Airline - das heißt für viele Reisende: Ihr Flug fällt aus. Warum Piloten und Flugbegleiter heute protestieren und was das für Kunden bedeutet.
12.02.2026 - 11:53 Uhr
Wegen eines Streiks von Piloten und Flugbegleitern der Lufthansa sind allein in Frankfurt und München mehrere hundert Flüge der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Laut der Gewerkschaft Ufo sind Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals bei Lufthansa und Lufthansa CityLine für den ganzen Tag geplant.