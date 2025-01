Luftreinhaltung in Stuttgart

Die Lage am früheren Hotspot Neckartor hat sich entspannt. Das Fahrverbot könnte bald aufgehoben werden, wäre da nicht ein problematischer Straßenzug im Stuttgarter Osten.

Konstantin Schwarz 09.01.2025 - 06:00 Uhr

Die Schadstoffbelastung in der Landeshauptstadt ist auch 2024 weiter zurückgegangen. Am berühmt-berüchtigten Neckartor erfasste die Messstelle der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) für Stickstoffdioxid Ende 2024 einen Wert 31 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft als Jahres-Mittelwert. Die Messzahl lag damit im vierten Jahr in Folge unter dem Immissionsgrenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft.