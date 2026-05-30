Jahrelang stand am Neckartor die Messstation mit den höchsten Stickoxid-Werten Deutschlands. Jetzt ist sie weg. Der Grund hat nichts mit besserer Luft zu tun.
Die Luftmessstation am Neckartor, jahrelang Deutschlands schmutzigste Kreuzung, ist in die Hauptstätter Straße umgezogen worden. Die Stickstoffdioxid-Belastung sank zwischen 2017 und 2025 von 71 auf 34 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dennoch ist das nicht der Grund für die Verlegung. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat den Standort gewechselt, weil die Werte am früheren „Feinstaub-Hotspot“ in absehbarer Zukunft nicht mehr repräsentativ sind.