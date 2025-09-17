Die 25 Kinder der Kindertageseinrichtung Lummerland in Stuttgart-West könnten ohne Räume dastehen. Wie konnte es dazu kommen?
17.09.2025 - 09:47 Uhr
Lummerland ist zwar nicht abgebrannt, aber ihm droht die Kündigung. Ein privater Vermieter hat dem Träger der Kindertageseinrichtung in der Schlossstraße, dem Verein Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West (EKiZ), nach 15 Jahren ohne Begründung gekündigt. Jetzt muss für die Kita Lummerland und ihre 25 Kinder schnell eine neue Unterkunft gefunden werden. In Stuttgart-West ist das alles andere als eine einfache Aufgabe.