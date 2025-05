Mit der feierlichen Einweihung des neuen Robert Mayr Lungenzentrums setzt das Klinikum Stuttgart ein starkes Zeichen in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Lungenerkrankungen im Großraum Stuttgart.

SWMN 21.05.2025 - 00:00 Uhr

In dem interdisziplinär aufgestellten Robert Mayr Lungenzentrum bündeln sich Fachwissen, moderne Technik und eine enge Vernetzung verschiedener medizinischer Disziplinen – von der Pneumologie, der Thoraxchirurgie, über die Onkologie bis zur Strahlentherapie.

Robert Mayr Lungenzentrum: Förderung durch Stiftung

Die Benennung des Zentrums ehrt den Stifter und Vorstandsvorsitzenden der Eva Mayr-Stihl Stiftung, Robert Mayr. Die Eva Mayr-Stihl Stiftung unterstützt das Klinikum seit vielen Jahren, insbesondere in der Krebsmedizin. „Ich fühle mich sehr geehrt und verstehe die Benennung des Lungenzentrums auch als Anerkennung für die Arbeit unserer Stiftung“, sagte Robert Mayr bei der feierlichen Einweihung. „Auch meine Frau hätte sich sehr darüber gefreut. Wir waren beide überzeugt, dass Engagement in der Medizin besonders sinnvoll ist. Das Klinikum Stuttgart lag ihr ebenso sehr am Herzen wie mir.“

Lungenkrankheiten: Häufige Ursachen für Todesfälle weltweit

Lungenkrankheiten sind Volksleiden und gehören zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Unter den sechs führenden Todesursachen finden sich gleich drei Lungenerkrankungen: COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Infektionen der unteren Atemwege und Lungenkrebs. Etwa jeder achte Mensch in der EU stirbt an einer Lungenkrankheit.

Spezialisierte Lungenzentren verbessern Behandlungsergebnisse

Bei der Versorgung dieser Krankheiten komme spezialisierten Zentren eine wachsende Rolle zu, betonte Professor Dr. Jan Steffen Jürgensen, Medizinischer Vorstand des Klinikums Stuttgart: „In spezialisierten Zentren sind die Behandlungsergebnisse nachweislich besser als in kleineren Häusern mit weniger Erfahrung. Die gelungene Zusammenführung der Kompetenz im Robert Mayr Lungenzentrum ist daher ein wichtiger Schritt und eine gute Nachricht für die Patienten.“

Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Robert Mayr Lungenzentrum

Im Robert Mayr Lungenzentrum arbeiten Fachärztinnen und -ärzte verschiedenster Disziplinen eng zusammen – darunter Pneumologie, Thoraxchirurgie, Onkologie, Intensivmedizin, Molekulargenetik, Strahlentherapie, Infektiologie sowie Kinderpneumologie und Palliativmedizin. Unterstützt wird das Angebot durch Psychoonkologen, Patientenlotsen und weitere spezialisierte Dienste.

Eva Mayr-Stihl Stiftung: Langfristige Förderung der Medizin

Die Eva Mayr-Stihl Stiftung zählt seit über 15 Jahren zu den wichtigsten Förderpartnern des Klinikums. Über 40 Millionen Euro wurden in dieser Zeit bereitgestellt – unter anderem für den Aufbau des Tumorzentrums Eva Mayr-Stihl und nun auch des Lungenzentrums. Professor Dr. Wolfram Zoller, langjähriger Ärztlicher Direktor am Klinikum und heute Mitglied im Stiftungskuratorium, sieht darin eine langfristige Partnerschaft mit Wirkung: „Die Benennung des Lungenzentrums nach Robert Mayr steht für einen nachhaltigen, strategischen Förderansatz.“

Zertifizierte Qualität: Lungenkrebszentrum am Klinikum Stuttgart

Neben der medizinischen Exzellenz steht das Zentrum auch für eine konsequente Orientierung an Qualitätsstandards: Das Klinikum Stuttgart hat sich mit dem Lungenkrebszentrum kürzlich dem strengen Zertifizierungsprozess der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) gestellt.

Mehr erfahren: Informationen zum Robert Mayr Lungenzentrum

Weitere Informationen finden Interessierte direkt auf der Website des Klinikums Stuttgart.