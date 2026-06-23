Stuttgarter Kickers Was halten Sie den Pessimisten entgegen, Herr Siebrecht?
Der Geschäftsführer Sport der Blauen spricht vor dem Trainingsstart über bisherige und künftige Transferaktivitäten sowie pessimistische Prognosen für die neue Saison.
Der Geschäftsführer Sport der Blauen spricht vor dem Trainingsstart über bisherige und künftige Transferaktivitäten sowie pessimistische Prognosen für die neue Saison.
Die Stuttgarter Kickers starten am kommenden Sonntag (11.30 Uhr/ADM-Sportpark) mit der Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison. Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Blauen, schätzt den aktuellen Stand der Dinge ein.