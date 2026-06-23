Stuttgarter Kickers: Was halten Sie den Pessimisten entgegen, Herr Siebrecht?

Die Stuttgarter Kickers starten am kommenden Sonntag (11.30 Uhr/ADM-Sportpark) mit der Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison. Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Blauen, schätzt den aktuellen Stand der Dinge ein.

Herr Siebrecht, wie zufrieden sind Sie vor dem Trainingsstart mit den bisherigen Transferaktivitäten?

Wir sind mit den bisherigen Verpflichtungen sehr zufrieden. Uns war wichtig, Spieler zu holen, die nicht nur sportlich zu unserer Spielidee passen, sondern auch menschlich in die Mannschaft und den Verein. Gleichzeitig ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Gerade offensiv haben wir schon viele neue und spannende Spieler verpflichtet, defensiv haben wir aber natürlich noch Handlungsbedarf. Die Transferperiode läuft noch einige Wochen, deshalb werden wir den Markt weiterhin aufmerksam beobachten.

Wie wichtig war die Vertragsverlängerung von Stammkeeper Felix Dornebusch als Signal nach innen und außen?

Die Verlängerung war für uns sehr wichtig. Felix ist seit Jahren ein Leistungsträger und eine Identifikationsfigur. Er bringt Erfahrung, Stabilität und Führungsqualität mit. Dass er sich trotz anderer Möglichkeiten für den gemeinsamen Weg entschieden hat, ist ein starkes Signal für die Mannschaft, den Verein und das Umfeld.

Auf der Innenverteidiger-Position herrscht ein Engpass. Wie gehen Sie damit um?

Natürlich beschäftigen uns die Ausfälle und Abgänge in der Defensive. Mit dem langfristigen Ausfall von Jacob Danquah und dem Wechsel von Mario Borac haben wir dort aktuell eine besondere Situation. Gleichzeitig ist der Abgang von Mario ähnlich wie der von Oskar Hencke auch eine Auszeichnung für die exzellente Arbeit unseres Nachwuchsleistungszentrums. Deshalb, ja: Der Schwerpunkt unserer aktuellen Kaderplanung liegt auf der Defensive. Gleichzeitig wollen wir keine Schnellschüsse machen. Wir suchen Spieler, die sportlich und charakterlich zu uns passen und uns weiterhelfen.

Flamur Berisha und Marlon Faß erzielten zusammen 20 der 51 Kickers-Tore. Wie wollen Sie beide ersetzen?

Demgegenüber stehen unsere spannenden Neuverpflichtungen für die Offensive, die uns noch flexibler machen sollen als in der Vergangenheit und ebenfalls beste Statistiken aufweisen. Gerade im Angriff wollen wir effizienter werden, da waren wir vom Maximum ein gutes Stück entfernt. Unser Ziel ist es, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen und somit Torgefahr aus unterschiedlichen Positionen, auch hinter der Offensivkette, zu entwickeln.

Wie sehen Sie die Zukunft von Lukas Kiefer und Maximilian Zaiser, die im Kalenderjahr 2026 nur sehr wenige Spielanteile hatten?

Für alle Spieler gilt zum Start der Vorbereitung das gleiche Prinzip: Jeder bekommt die Chance, sich zu zeigen. Vergangene Einsatzzeiten sind nicht entscheidend für die Zukunft. Am Ende zählen Leistung, Trainingsarbeit und die Anforderungen des Trainerteams.

Sehen Sie nicht auch Handlungsbedarf, noch einen dominanten Führungsspieler der Marke Marco Kehl-Gomez zu verpflichten?

Natürlich ist Erfahrung und Führungsqualität wichtig. Es ist eine Eigenschaft von vielen, die ein ausgewogener Kader benötigt. Am Ende kommt es auf die richtige Mischung an. Ein Team, das nur aus Alphatieren besteht, ist selten erfolgreich.

Auf welchen Positionen soll die Mannschaft noch konkret verstärkt werden?

Aktuell liegt unser Fokus insbesondere auf der Defensive. Darüber hinaus schließen wir weitere Verstärkungen auf anderen Positionen nicht aus. Wie immer gilt: Wir verpflichten Spieler, wenn wir inhaltlich überzeugt sind.

Zuletzt kamen Gerüchte um David Tomic auf. Wie sicher sind Sie, dass er auch nach dem Transferfenster noch bei den Kickers spielt?

Grundsätzlich beschäftigen wir uns nicht öffentlich mit Spekulationen. Unser Ziel ist es, unsere Leistungsträger zusammenzuhalten.

Die Qualität einzelner Spieler ist nicht alles im Fußball. Über Teamspirit und Spielidee lässt sich viel bewegen. Wie sehr bauen Sie darauf?

Das ist ein wichtiger Faktor für uns. Eine Mannschaft funktioniert nur dann erfolgreich, wenn Qualität, Mentalität und Zusammenhalt zusammenkommen. Wir legen Wert auf eine klare Spielidee und ein starkes Mannschaftsgefüge. Gerade in einer ausgeglichenen Liga, wo wir nicht zu den Top-Favoriten zählen, können solche Faktoren oft den Unterschied ausmachen.

Welche Impulse erwarten Sie vom neuen Chefcoach Holger Bachthaler?

Holger bringt viel Erfahrung und eine klare Vorstellung davon mit, wie seine Mannschaften auftreten sollen. Besonders wichtig sind uns mehr Konstanz, mehr Physis und eine klare Identität auf dem Platz. Genau dafür steht Holger.

Wird Kerem Arslan der einzige Co-Trainer bleiben oder kommt ein zweiter hinzu?

Ob und in welcher Form weitere personelle Ergänzungen hinzukommen, werden wir kommunizieren, sobald die Entscheidungen getroffen sind. Wir führen hier Gespräche.

Pessimisten unter den Fans prophezeien den Kickers eine Saison gegen den Abstieg. Können Sie diese Sichtweise nachvollziehen?

Wir wollen eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die eine klare sportliche Idee hat. Gleichzeitig wissen wir, dass wir uns alles erarbeiten müssen. Unser Anspruch ist es, besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison und generell stabiler aufzutreten.

Zur Person

Vita

Lutz Siebrecht wurde am 26. Oktober 1967 in Geislingen/Steige geboren. Er begann seine Laufbahn bei seinem Heimatclub SC Geislingen, später absolvierte er zwischen 1988 und 1991 als offensiver Mittelfeldspieler für den SV Waldhof Mannheim 44 Bundesliga- und 18 Zweitligaspiele. Von 2015 bis 2018 fungierte er als Sportlicher Leiter beim SSV Ulm 1846, von Juli 2019 bis Oktober 2021 in gleicher Rolle bei den Stuttgarter Kickers. Danach folgte er seinem früheren Mitspieler, Freund und Nachbarn Markus Gisdol zu Lokomotive Moskau, wo er den Teammanagerposten antrat. Infolge des russisch-ukrainischen Krieges traten beide im März 2022 von ihren Ämtern zurück. Zum 1. Januar 2025 kehrte Siebrecht als Geschäftsführer Sport zu den Kickers zurück. Sein Vertrag läuft bis 30. Juni 2027.

Persönliches

Neben seiner sportlichen Tätigkeit ist er einer von zwei Geschäftsführern bei der Wirth GmbH & Co. KG, ein auf dem Großmarkt Stuttgart handelndes Unternehmen, welches vorrangig Feinkostläden, Wochenmarkthändler sowie große Handelsketten mit (Süd-)Früchten beliefert. Siebrecht ist verheiratet, hat zwei Söhne (34 und 31 Jahre) und eine Tochter (23). Er wohnt in Bad Überkingen. Sein Hobby ist Reisen. (jüf)