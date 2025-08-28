Aufregung auf dem Stuttgarter Weindorf: Ein 85-Euro-Rostbraten sorgt für Furore. Die Wirte kontern die Kritik mit Gelassenheit – und kündigen ein 350-Euro-Tomahawk an.
28.08.2025 - 15:00 Uhr
Unsere Berichterstattung über eine Neuheit auf dem Stuttgarter Weindorf hat mächtig viel Wirbel ausgelöst: nicht nur in der Stadt, sondern vor allem in den sozialen Medien. Hunderte Kommentare gibt es dort. Viele feiern den Rostbraten, den es für 85 Euro in der Jägerlaube by Easy Street gibt. Noch mehr aber äußern sich negativ über das Angebot und seinen Preis. Wobei „negativ“ eine sachliche Umschreibung von dem ist, wie insbesondere auf Facebook nun mal so üblich kommentiert wird.