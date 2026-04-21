Bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde: Der Schwarm der sogenannten Lyriden sorgt für ein nächtliches Himmelsschauspiel. Warum sich ein Ausflug aufs Land besonders lohnen könnte.
21.04.2026 - 07:28 Uhr
In der Nacht zum Donnerstag (23. April) ist der Sternschnuppenschwarm der Lyriden in seiner stärksten Form über Baden-Württemberg unterwegs - und Himmelsgucker kommen voll auf ihre Kosten. „Die Nacht wird sternenklar“, verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD). „Wir erwarten perfekte Bedingungen für eine optimale Beobachtung.“