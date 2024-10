Machtmissbrauch an Schulen

Mails, SMS, zufällige Berührungen – Britta Rotschs Deutschlehrer überschritt alle Grenzen zu seiner Schülerin. Die wusste sich nicht zu helfen, andere Lehrkräfte taten die Sache ab. Wie sie aus der Beziehung heraus kam – und was sie nun fordert.

Lisa Welzhofer 21.10.2024 - 20:00 Uhr

Dass sie einfach Stopp sagen könnte, als ihr Deutschlehrer versuchte, sie in eine Beziehung zu verwickeln, war nicht in ihrem Kopf, sagt Britta Rotsch. Ein Gespräch über Machtmissbrauch an Schulen, ambivalente Gefühle und die Frage, warum sie den charismatischen Pädagogen nicht angezeigt hat.