Bei den Madanis’ arbeitet die dritte Generation bei Bosch in Feuerbach. Das prägt eine Familiengeschichte, die von Fleiß, Integration und Stolz erzählt.

Madanis-Tradition in Feuerbach

Mama, Papa, Opa, Oma, Bosch. Diese fünf Begriffe bilden den ersten kleinkindliche Wortschatz von Stavros Madanis. Wie der 42-Jährige mittlerweile weiß, sind diese Wörter auch die ganz kurze Zusammenfassung eines ganz besonderen Kapitels in der Geschichte seiner Familie, in der er als Vertreter der dritten aufeinanderfolgenden Generation bei Bosch in Stuttgart-Feuerbach arbeitet. Dort erzählt er jetzt zusammen mit seinem Vater Ioannis und seiner Mutter Stamatia, die beide mittlerweile im Ruhestand sind, vom roten Bosch-Faden, der sich durch ihr Leben zieht.