Made in Baden-Württemberg Ein Klavier namens Alea
Ungewöhnlich ja, überkandidelt nein: Der preisgekrönte Designer Peter Maly hat wieder für die Spaichinger Klaviermanufaktur Sauter gearbeitet.
Ungewöhnlich ja, überkandidelt nein: Der preisgekrönte Designer Peter Maly hat wieder für die Spaichinger Klaviermanufaktur Sauter gearbeitet.
Aus baden-württembergischer Sicht hat das Städtchen Spaichingen im Kreis Tuttlingen mindestens drei Besonderheiten: ein ehemaliger Ministerpräsident (Kretschmann) kam zur Welt, ein anderer (Teufel) war acht Jahre lang Bürgermeister. Und sodann baut Sauter, die älteste noch produzierende Pianomanufaktur der Welt, dort Klaviere und Flügel – seit 1819 zu „100 % made in Germany“, wie das Unternehmen stolz betont. Das unterscheidet Sauter von anderen, die zum Beispiel im fernen Osten fertigen.