Prinzessin Madeleine von Schweden feiert Geburtstag – und der schwedische Königshof hat zu diesem Anlass ein neues Porträt der beliebten Royal veröffentlicht. Auf dem Foto zeigt sich die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia entspannt und elegant zugleich.

In einem hellen Blazer und Jeans sitzt die Prinzessin auf einer Steintreppe. Mit einem freundlichen Lächeln blickt sie in die Kamera. Die lockeren Wellen in ihrem Haar und die helle Farbwahl des Outfits verleihen dem Bild eine sommerliche Leichtigkeit. Im Hintergrund sorgen Blumen für zusätzliche Farbakzente.

Königshaus veröffentlicht neues Foto Traditionell veröffentlicht der schwedische Hof an den Geburtstagen der Mitglieder der Königsfamilie aktuelle Bilder. Auch in diesem Jahr dürfen sich Royal-Fans über einen neuen Schnappschuss von Madeleine freuen. Das Porträt zeigt die Prinzessin von ihrer natürlichen Seite und kommt bei vielen Anhängern der schwedischen Monarchie gut an.

Madeleine wird 44 Jahre alt

Prinzessin Madeleine wurde am 10. Juni 1982 in Stockholm geboren. Sie ist das jüngste Kind des schwedischen Königspaares und die Schwester von Kronprinzessin Victoria und Prinz Carl Philip.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher O'Neill hat sie drei Kinder: Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne. Nachdem die Familie mehrere Jahre in den USA gelebt hatte, kehrte sie 2024 nach Schweden zurück.

Beliebte Royal mit internationalem Leben

Anders als ihre ältere Schwester Victoria steht Madeleine seltener im Mittelpunkt offizieller Staatsgeschäfte. Dennoch gehört sie zu den bekanntesten Mitgliedern der schwedischen Königsfamilie. Besonders ihre öffentlichen Auftritte und Einblicke in das Familienleben sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit.

Mit dem neuen Geburtstagsfoto zeigt sich die Prinzessin einmal mehr strahlend, entspannt und nahbar – ein Bild, das bei vielen Royal-Fans für Begeisterung sorgen dürfte.