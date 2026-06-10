Prinzessin Madeleine von Schweden feiert Geburtstag – und der schwedische Königshof hat zu diesem Anlass ein neues Porträt der beliebten Royal veröffentlicht. Auf dem Foto zeigt sich die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia entspannt und elegant zugleich.
10.06.2026 - 10:03 Uhr
In einem hellen Blazer und Jeans sitzt die Prinzessin auf einer Steintreppe. Mit einem freundlichen Lächeln blickt sie in die Kamera. Die lockeren Wellen in ihrem Haar und die helle Farbwahl des Outfits verleihen dem Bild eine sommerliche Leichtigkeit. Im Hintergrund sorgen Blumen für zusätzliche Farbakzente.