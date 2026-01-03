Die Lage in Südamerika Venezuelas Zukunft ist ungewiss
Der linksextreme Machthaber Maduro wurde während einer US-Spezialoperation verhaftet und außer Landes gebracht. Was über die Lage vof Ort bekannt ist.
Der linksextreme Machthaber Maduro wurde während einer US-Spezialoperation verhaftet und außer Landes gebracht. Was über die Lage vof Ort bekannt ist.
In der dunklen Nacht von Caracas heulten ersten die Sirenen auf, dann folgte ein Einsatz der US-Luftwaffe. Nach und nach wurde die Tragweite der Operation des amerikanischen Militärs in Venezuela deutlich. Schließlich verkündete US-Präsident Donald Trump: „Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen groß angelegten Angriff auf Venezuela und dessen Staatschef Nicolás Maduro durchgeführt, der zusammen mit seiner Frau festgenommen und außer Landes gebracht wurde.“