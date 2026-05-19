Mädchenfußball TSV Schmiden: Wo die Idole Gwinn und Putellas heißen

Ivica Bozic ist seit nunmehr vier Jahren Jugendleiter in der Fußballabteilung des TSV Schmiden, in der rund 30 Jugendteams trainieren und spielen. Seit seinem Amtsantritt verfolgte er stets den Wunsch, Mädchenfußball dauerhaft im TSV zu etablieren: „Ich wollte immer Mädchenteams im Verein haben“, sagt der Jugendleiter. Mittlerweile ist aus der Idee Realität geworden. Wer montags und mittwochs auf dem Sportgelände am Nurmiweg vorbeikommt, der kann sehen, wie Mädchen leidenschaftlich dem Ball hinterherjagen und schon gutes fußballerisches Können zeigen. Dass viele talentiert sind, haben kürzlich auch ein paar Nachwuchskicker anerkennend festgestellt. Das Lob „Ihr könnt ja richtig gut kicken“ hörte man nach dem Abpfiff nicht nur einmal.

Dass sich der Mädchenfußball beim TSV Schmiden seit Jahresbeginn so positiv entwickelt hat, ist einigen engagierten Menschen zu verdanken. Außer Ivica Bozic hatte vor allem Jürgen Wolf großen Anteil daran, die Strukturen und Voraussetzungen für diesen Schritt zu schaffen. Ebenso wichtig war die Offenheit und Unterstützung des gesamten Abteilungsvorstandes, der die Entwicklung von Beginn an positiv begleitet und den Mädchenfußball mit großer Überzeugung unterstützt.

Mittlerweile konnten bereits Teams in der E-, F- und D-Jugend aufgebaut werden. Viele von den Mädchen spielten schon vorher gemeinsam Fußball und waren auf der Suche nach einer neuen sportlichen Perspektive gewesen. „Auf der Suche nach einem passenden Verein sind wir auf den TSV Schmiden gestoßen“, sagt Jeannette Schulze, die als Team-Koordinatorin fungiert und deren Tochter Hanna im Tor steht. Nicht nur die Gespräche mit den Verantwortlichen seien für den Wechsel ausschlaggebend gewesen, sondern auch die Möglichkeit, beim Aufbau von etwas Neuem mitwirken zu können. „Wir wollen Perspektiven schaffen und den Mädchen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln“, sagt Nicole Fuschetto, deren Mann Cristian früher selbst beim TSV Fußball gespielt und den Kontakt hergestellt hat.

Als Trainer mitgekommen sind Nicole Fuschetto, deren zwei Töchter ebenfalls kicken, und Stefan Baumert. Der 39-Jährige wohnt in Fellbach, ist selbst Papa von drei fußballbegeisterten Mädchen und seit 2023 hauptberuflich Fußball-Trainer in der Fußballschule der Stuttgarter Kickers. Beide bringen fachliche Kompetenz und viel Herzblut mit. „Kindern etwas beizubringen und ihre Entwicklung zu begleiten, das macht mir großen Spaß“, sagt Stefan Baumert, der überhaupt erst wegen seiner Töchter zum Trainerjob gekommen ist. Mia, mit zwölf Jahren seine älteste, hatte mit sieben Jahren beim SV Fellbach begonnen. Bei den Jungs. Jetzt eifert sie im TSV-Trikot ihrem Vorbild Giulia Gwinn nach, der Kapitänin des deutschen Nationalteams.

Auch Milena Fuschetto hat ein Vorbild: die Spanierin Alexia Putellas, 2021 und 2022 Weltfußballerin des Jahres. Die elfjährige Offensivspielerin begann bereits als Dreijährige bei den Bambini des TSV Schmiden. „Mir macht es einfach richtig Spaß, und ich will immer noch besser werden“, sagt sie.

Die spanische Weltfußballerin Alexia Putellas Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Weil viele der Mädchen während der laufenden Saison zum TSV gewechselt sind, greift die reguläre Sperrfrist des Verbands. Deshalb stehen aktuell vor allem Freundschaftsspiele und Turniere an. Nach den Sommerferien beginnt dann der offizielle Spielbetrieb – mit Teams bis zur C-Jugend.

Langfristiges Ziel ist es, den Mädchenfußball in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen. Schritt für Schritt soll so eine sportliche Heimat für fußballbegeisterte Mädchen und Frauen beim TSV entstehen.

Ein Probetraining ist beim TSV Schmiden jederzeit möglich

Mädchen, die Lust haben, beim TSV Schmiden zu kicken, sind jederzeit zu einem Probetraining eingeladen. Das Training findet montags und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr für die Jahrgänge 2016 bis 2019 und von 18.30 bis 20 Uhr für die Jahrgänge 2012 bis 2015 statt. Weitere Informationen gibt es bei Jeannette Schulze unter der Mobilnummer 0172 5 66 11 34.