 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Stuttgarter Kickers

  6. Wo die Idole Gwinn und Putellas heißen

Mädchenfußball TSV Schmiden Wo die Idole Gwinn und Putellas heißen

Mädchenfußball TSV Schmiden: Wo die Idole Gwinn und Putellas heißen
1
Stefan Baumert trainiert die fußballbegeisterten Mädchen mit Fachkompetenz und viel Herzblut. Foto: Günter Schmid

In der Fußballabteilung des TSV Schmiden gibt es seit Jahresbeginn auch Mädchenteams, die von Stefan Baumert und Nicole Fuschetto trainiert werden.

Ivica Bozic ist seit nunmehr vier Jahren Jugendleiter in der Fußballabteilung des TSV Schmiden, in der rund 30 Jugendteams trainieren und spielen. Seit seinem Amtsantritt verfolgte er stets den Wunsch, Mädchenfußball dauerhaft im TSV zu etablieren: „Ich wollte immer Mädchenteams im Verein haben“, sagt der Jugendleiter. Mittlerweile ist aus der Idee Realität geworden. Wer montags und mittwochs auf dem Sportgelände am Nurmiweg vorbeikommt, der kann sehen, wie Mädchen leidenschaftlich dem Ball hinterherjagen und schon gutes fußballerisches Können zeigen. Dass viele talentiert sind, haben kürzlich auch ein paar Nachwuchskicker anerkennend festgestellt. Das Lob „Ihr könnt ja richtig gut kicken“ hörte man nach dem Abpfiff nicht nur einmal.

 

Dass sich der Mädchenfußball beim TSV Schmiden seit Jahresbeginn so positiv entwickelt hat, ist einigen engagierten Menschen zu verdanken. Außer Ivica Bozic hatte vor allem Jürgen Wolf großen Anteil daran, die Strukturen und Voraussetzungen für diesen Schritt zu schaffen. Ebenso wichtig war die Offenheit und Unterstützung des gesamten Abteilungsvorstandes, der die Entwicklung von Beginn an positiv begleitet und den Mädchenfußball mit großer Überzeugung unterstützt.

Mittlerweile konnten bereits Teams in der E-, F- und D-Jugend aufgebaut werden. Viele von den Mädchen spielten schon vorher gemeinsam Fußball und waren auf der Suche nach einer neuen sportlichen Perspektive gewesen. „Auf der Suche nach einem passenden Verein sind wir auf den TSV Schmiden gestoßen“, sagt Jeannette Schulze, die als Team-Koordinatorin fungiert und deren Tochter Hanna im Tor steht. Nicht nur die Gespräche mit den Verantwortlichen seien für den Wechsel ausschlaggebend gewesen, sondern auch die Möglichkeit, beim Aufbau von etwas Neuem mitwirken zu können. „Wir wollen Perspektiven schaffen und den Mädchen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln“, sagt Nicole Fuschetto, deren Mann Cristian früher selbst beim TSV Fußball gespielt und den Kontakt hergestellt hat.

Als Trainer mitgekommen sind Nicole Fuschetto, deren zwei Töchter ebenfalls kicken, und Stefan Baumert. Der 39-Jährige wohnt in Fellbach, ist selbst Papa von drei fußballbegeisterten Mädchen und seit 2023 hauptberuflich Fußball-Trainer in der Fußballschule der Stuttgarter Kickers. Beide bringen fachliche Kompetenz und viel Herzblut mit. „Kindern etwas beizubringen und ihre Entwicklung zu begleiten, das macht mir großen Spaß“, sagt Stefan Baumert, der überhaupt erst wegen seiner Töchter zum Trainerjob gekommen ist. Mia, mit zwölf Jahren seine älteste, hatte mit sieben Jahren beim SV Fellbach begonnen. Bei den Jungs. Jetzt eifert sie im TSV-Trikot ihrem Vorbild Giulia Gwinn nach, der Kapitänin des deutschen Nationalteams.

Auch Milena Fuschetto hat ein Vorbild: die Spanierin Alexia Putellas, 2021 und 2022 Weltfußballerin des Jahres. Die elfjährige Offensivspielerin begann bereits als Dreijährige bei den Bambini des TSV Schmiden. „Mir macht es einfach richtig Spaß, und ich will immer noch besser werden“, sagt sie.

Die spanische Weltfußballerin Alexia Putellas Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Weil viele der Mädchen während der laufenden Saison zum TSV gewechselt sind, greift die reguläre Sperrfrist des Verbands. Deshalb stehen aktuell vor allem Freundschaftsspiele und Turniere an. Nach den Sommerferien beginnt dann der offizielle Spielbetrieb – mit Teams bis zur C-Jugend.

Langfristiges Ziel ist es, den Mädchenfußball in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen. Schritt für Schritt soll so eine sportliche Heimat für fußballbegeisterte Mädchen und Frauen beim TSV entstehen.

Ein Probetraining ist beim TSV Schmiden jederzeit möglich

Mädchen, die Lust haben, beim TSV Schmiden zu kicken, sind jederzeit zu einem Probetraining eingeladen. Das Training findet montags und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr für die Jahrgänge 2016 bis 2019 und von 18.30 bis 20 Uhr für die Jahrgänge 2012 bis 2015 statt. Weitere Informationen gibt es bei Jeannette Schulze unter der Mobilnummer 0172 5 66 11 34.

Weitere Themen

News zu den Stuttgarter Kickers: Jacob Danquah erleidet Kreuzbandriss

News zu den Stuttgarter Kickers Jacob Danquah erleidet Kreuzbandriss

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Von Johannes Röckinger/Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers: Freiberg will Dornebusch, Lockl vor Abgang– Kommt Verstärkung aus Unterhaching?

Stuttgarter Kickers Freiberg will Dornebusch, Lockl vor Abgang– Kommt Verstärkung aus Unterhaching?

Bei den Stuttgarter Kickers steht das WFV-Pokal-Finale im Fokus. Das ändert nichts daran, dass in der Szene über Ab- und Zugänge diskutiert wird. Manches kristallisiert sich heraus.
Von Jürgen Frey
Stimmen zu Kickers – Sonnenhof: „Wir hatten relativ wenig trainiert und viel gefeiert“

Stimmen zu Kickers – Sonnenhof „Wir hatten relativ wenig trainiert und viel gefeiert“

Nach dem 2:0 der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga gegen die SG Sonnenhof Großaspach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Jürgen Frey
Kickers besiegen SG Sonnenhof: Endspiel-Generalprobe geht an die Blauen

Kickers besiegen SG Sonnenhof Endspiel-Generalprobe geht an die Blauen

Die Stuttgarter Kickers besiegen in der Regionalliga die SG Sonnenhof Großaspach 2:0. Eine Woche vor dem Finale beklagen die Blauen in der unbedeutenden Partie eine Verletzung.
Von Jürgen Frey
Kickers gegen Großaspach: Liveticker: Die Blauen besiegen SG Sonnenhof Großaspach

Kickers gegen Großaspach Liveticker: Die Blauen besiegen SG Sonnenhof Großaspach

Am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Stuttgarter Kickers die SG Sonnenhof Großaspach. Wie sich die Blauen geschlagen haben, lesen Sie hier im Liveticker.
Von jor
Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: Im Flow bleiben oder die Karten nicht aufdecken?

Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof Im Flow bleiben oder die Karten nicht aufdecken?

Die wichtigere Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach findet am 23. Mai statt. Welcher Trainer nimmt das unbedeutende Punktspiel Samstag ernster?
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: So sieht Sven Hayer seine Ex-Spieler Kerem Arslan und Pascal Reinhardt

Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof So sieht Sven Hayer seine Ex-Spieler Kerem Arslan und Pascal Reinhardt

Die Spiele Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach an den nächsten beiden Samstagen sind auch ein Duell der Trainer mit Spieler-Vergangenheit in der Jugend der Blauen.
Von Jürgen Frey
Horst Haug feiert Geburtstag: Von Blau zu Rot und wieder zurück – Stuttgarter Fußball-Legende wird 80

Horst Haug feiert Geburtstag Von Blau zu Rot und wieder zurück – Stuttgarter Fußball-Legende wird 80

Sein innerstädtischer Farbenwechsel sorgte einst für Aufsehen. Nun feiert Horst Haug, ein Spielmacher alter Schule bei Kickers und VfB, entspannt seinen 80. Geburtstag.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers in Walldorf: David Braigs Abstaubertor bringt Sieg im letzten Auswärtsspiel

Stuttgarter Kickers in Walldorf David Braigs Abstaubertor bringt Sieg im letzten Auswärtsspiel

Die Stuttgarter Kickers landen im letzten Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf einen 1:0-Sieg. Joker David Braig trifft und sorgt für gute Stimmung vor den Spielen gegen Großaspach.
Von Jürgen Frey
Kickers bei Astoria Waldorf: Liveticker: Gelingt den Blauen der dritte Sieg in Serie?

Kickers bei Astoria Waldorf Liveticker: Gelingt den Blauen der dritte Sieg in Serie?

Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga zurück in der Erfolgsspur. Nun wollen die Blauen bei Astoria Walldorf nachlegen. Hier geht es zum Liveticker.
Von jor
Weitere Artikel zu TSV Schmiden Mädchenfußball Stuttgarter Kickers
 
 