Mädchenfußball TSV Schmiden Wo die Idole Gwinn und Putellas heißen
In der Fußballabteilung des TSV Schmiden gibt es seit Jahresbeginn auch Mädchenteams, die von Stefan Baumert und Nicole Fuschetto trainiert werden.
In der Fußballabteilung des TSV Schmiden gibt es seit Jahresbeginn auch Mädchenteams, die von Stefan Baumert und Nicole Fuschetto trainiert werden.
Ivica Bozic ist seit nunmehr vier Jahren Jugendleiter in der Fußballabteilung des TSV Schmiden, in der rund 30 Jugendteams trainieren und spielen. Seit seinem Amtsantritt verfolgte er stets den Wunsch, Mädchenfußball dauerhaft im TSV zu etablieren: „Ich wollte immer Mädchenteams im Verein haben“, sagt der Jugendleiter. Mittlerweile ist aus der Idee Realität geworden. Wer montags und mittwochs auf dem Sportgelände am Nurmiweg vorbeikommt, der kann sehen, wie Mädchen leidenschaftlich dem Ball hinterherjagen und schon gutes fußballerisches Können zeigen. Dass viele talentiert sind, haben kürzlich auch ein paar Nachwuchskicker anerkennend festgestellt. Das Lob „Ihr könnt ja richtig gut kicken“ hörte man nach dem Abpfiff nicht nur einmal.