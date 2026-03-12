Mafia-Prozess am Landgericht: ’Ndrangheta-Verbindungen nach Fellbach? Eine Expertin erklärt die Hintergründe

Warum gerade Fellbach (Rems-Murr-Kreis)? Diese Frage stellt sich vielen Beobachtern des Prozesses, der gerade vor dem Stuttgarter Landgericht stattfindet. Der Name der Stadt im Rems-Murr-Kreis fällt immer wieder, wenn es um die kalabrische Mafia geht. Auf der Anklagebank sitzen Antonino P., ein mutmaßlicher Unterstützer einer Fellbacher Mafia-Gruppe und der Polizist Erik R., welcher der Mafia Dienstgeheimnisse verraten haben soll. Eine italienische Expertin von der Universität Bologna hat im Zeugenstand Licht auf den Aufbau der ’Ndrangheta geworfen.