Mafia-Prozess in Stuttgart Der Mafia-Gehilfe und sein Fellbacher Polizisten-Kumpel: So urteilt das Gericht
Die Urteile nach dem Prozess um mafiöse Umtriebe in Fellbach und Umgebung stehen fest. Für einen Angeklagten gibt es einen Freispruch.
Die Urteile nach dem Prozess um mafiöse Umtriebe in Fellbach und Umgebung stehen fest. Für einen Angeklagten gibt es einen Freispruch.
Am Mittwoch ist vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess gegen einen Mafia-Unterstützer aus Kernen zu Ende gegangen. Weil er mitgeholfen hat, italienische Firmen um Waren im Wert von rund 90 000 Euro zu betrügen, und zudem einer Bekannten Drogen besorgt und abgegeben hat, wurde er zu drei Jahren Haft verurteilt.