Magische Ballon-Momente in Althütte 7 bunte Riesenbären leuchten am Nachthimmel – wir haben die Bilder
Das Ballonglühen ist der Höhepunkt des Modellballonfests in Althütte. Besonders eine Gruppe von Ballons zieht dieses Mal alle Blicke auf sich.
Bunte Farben, ein imposanter Papagei und nicht zuletzt eine ganze Bärenfamilie: Das Ballonglühen in Althütte (Rems-Murr-Kreis) hat am Samstagabend die Besucher fasziniert. Das Event gilt als Höhepunkt des dreitägigen Modellballonfests, zu dem kurz vor dem Frühling Modellballonteams aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg kommen.