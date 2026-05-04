Constance Dizendorf aus Magstadt im Kreis Böblingen hat es ins DSDS-Finale geschafft, trotz teils harscher Kritik der Jury.

Constance Dizendorf aus Magstadt steht als einzige Frau im Finale der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Am vergangenen Samstag traten acht Kandidatinnen und Kandidaten in einer Liveshow auf, von denen fünf den Sprung ins Finale schafften. Ob die 19-Jährige den Superstar-Titel ergattert, erfahren Zuschauer am Samstag, 9. Mai, zur Primetime auf RTL.

Im Halbfinale performte die 19-Jährige aus Magstadt den Song „Where is my husband“ der Künstlerin Raye. Ihr Auftritt spaltete die Jury: Der Ballermann-Star Isi Glück zeigte sich begeistert. „Du hast die Bühne nicht nur betreten, du hast sie eingenommen“, schwärmte die Jurorin. Die beiden männlichen Jury-Mitglieder, Rapper Bushido und Chefjuror Dieter Bohlen, waren weniger begeistert. Einige Durststrecken seien während des Auftritts dabei gewesen, bemängelte Bushido. Bohlen äußerte ebenfalls harsche Kritik: „Das klang für mich fast wie Vollplayback.“ Trotzdem schaffte es die junge Magstädterin ins Finale.

„Ich bin einfach als einziges Mädchen im Finale, das ist so krass“, sagte Constance Dizendorf nach ihrer Performance. „Ich bin so überwältigt“, sagte sie in die Kamera.

Für die 19-Jährige ist es nicht der erste Auftritt in einer Castingshow. 2021 schaffte sie es bei „The Voice Kids“ ins Finale. „The Voice Kids war die beste Zeit in meinem Leben“, schrieb sie damals auf ihrem Instagram-Kanal.

Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ wird am Samstag, 9. Mai 2026, zur Primetime auf RTL ausgestrahlt.