Fest mit Tausenden Zuschauern: Die schönsten Fotos vom Maientag in Vaihingen

„Bei uns heißt es nicht: vor oder nach Silvester. Bei uns gilt: Vor oder nach dem Maiadag!“ Die 35-jährige Doreen, in einem hellblauen Biedermeier-Kostüm, brachte es prägnant auf den Punkt: Der traditionelle Maientag ist in Vaihingen an der Enz der Fixpunkt im Festkalender, an dem sich alles orientiert.

Das diesjährige Motto stellt den Frieden in den Mittelpunkt

Faszinierende Gewänder beim Maientag. Foto: Andreas Essig

„Guten Morgen, schönen Maientag“ wünschte Oberbürgermeister Uwe Skrzypek-Muth bei der Eröffnung auf dem festlich geschmückten Marktplatz der Gemeinde an der Enz. Jugendliche in den Kostümen von Flößern und Stocherkahnführern, in blauen Jacken, roten Westen und schwarzen Hüten, hatten den Platz um den Löwenbrunnen abgesperrt, andere Kinder traten als Blumenmädchen und der Alte Rat auf.

Zum Motto des diesjährigen Maientages hatte der Vaihinger Gemeinderat ein hochpolitisches Thema gewählt: „Der Frieden ist nicht alles. Aber alles ist ohne Frieden nichts.“ Dieses Zitat von Willy Brandt, Bundeskanzler von 1969 bis 1974, ausgesprochen im Jahre 1981, auf dem Höhepunkt der Ost-West-Konfrontation, sei gerade in unseren Tagen aktuell, so der Schultes. „In einer Zeit voller Unfrieden brauchen wir Tage wie den Maientag, die uns Hoffnung geben.“

Der OB erinnert an Zeitzeugin des Nationalsozialismus

Gleich zu Beginn erinnerte Uwe Skrzypek-Muth an Wendelgard von Staden, Zeitzeugin des Nationalsozialismus und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Den letzten Maientag 2025 hatte sie noch als 100-jährige erlebt. Damals hat sie es abgelehnt, in einer Kutsche im Zug mitzufahren, wie die Stadt ihr vorgeschlagen hatte, sie wollte nur Zuschauerin sein. Frau von Staden ist vor wenigen Tagen gestorben. Der engagierten Demokratin wurde mit einer Schweigeminute gedacht.

Als Ehrengast sprach in diesem Jahr Yvonne Heß. Ein echtes Vaihinger Kind, geboren 1985 in der Stadt an der Enz. Heute arbeitet sie als Mediengestalterin bei Aachen, doch sie ist ihrer Heimat in besonderer Weise treu geblieben: Motiviert durch ihre eigenen schönen Kindheitserinnerungen, hat Yvonne Heß ein Kinderbuch über dieses Fest geschrieben und gestaltet: „Maja und der Maientag.“

Der Maientag: Thema für ein Kinderbuch

Maja, so die Autorin, komme zum Maientag und habe viele Fragen – „so wie ich damals auch“. Sie erzählte, wie sie selber damals eine Gedichtstrophe aufsagen durfte – ein aufregendes und prägendes Erlebnis. „Die Stimmung hier,“ so Yvonne Heß, „sucht ihresgleichen.“ Und jeder, der käme, könne etwas mitnehmen – „Gemeinschaft, Glück, einfach das Gefühl, zu Hause zu sein.“

Wie immer spielten Kinder und Jugendliche wieder eine große Rolle. Im Festzug liefen in orangenen T-Shirts die Mitglieder des Vaihinger Jugendgemeinderats mit. Luzia gehört zu den Jugendvertreterinnen, die auf drei Jahre gewählt sind. „Es ist schon ganz gut,“ meinte Luzia, „wir werden mit unseren Anliegen schneller gehört als ohne so ein Gremium.“

Alle Vaihinger Schulen machen beim Umzug mit

Viele Gruppen des langen Zuges wurden von Kindern dargestellt und gespielt: So der Keltenfürst von Hochdorf oder die alemannische Sippe des Faho, malerisch gewandet und bewaffnet mit Spießen und Schilden. Heftig beklatscht wurde die große Gruppe der Flößer und Stocherkahn-Fahrer, alle sechs Vaihinger Schulen machten dabei mit.

Für flotte Töne sorgten diverse Kapellen, allen voran der Musikverein Vaihingen mit mehr als 70 Musikerinnen und Musikern. Viel zu bewundern gab es bei der Garderobe der historischen Gruppen, edle Gewänder in edlen Farben im Gefolge von Kaiser Karl V, reizvolle Mode aus dem 19. Jahrhundert: Damen im Krinolinen-Rock, Herren mit Zylinder und im Cut. Und verdienten Beifall bekam der Trupp der Feuerwehrleute, der einen historischen Feuerwehrwagen durch die Straßen lenkte: An diesem heißen Tag spritzten sie immer mal wieder willkommene Abkühlung auf die Zuschauer.