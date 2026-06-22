Zwei Verdächtige wollten nach einem brutalen Überfall auf ein deutsches Paar fliehen, doch die Polizei griff auf Mallorca rechtzeitig zu. Der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen.
Ein deutsches Paar ist auf Mallorca auf offener Straße Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls geworden, bei dem den beiden unter anderem Luxusuhren im Wert von insgesamt mehr als 200.000 Euro entwendet wurden. Zwei Verdächtige seien nun festgenommen worden, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) auf der spanischen Urlaubsinsel mit.