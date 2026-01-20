„Mama geht tanzen“ in Stuttgart Feuerfontäne sorgt für Empörung unter Partygästen – so erklärt sich der Club
20.01.2026 - 15:30 Uhr
Seit der Brandkatastrophe im Schweizer Wintersport-Ort Crans-Montana ist die Sensibilität für Feuerinszenierungen deutlich gestiegen – auch in Stuttgart. Das zeigte sich jetzt bei der Partyreihe „Mama geht tanzen“ im Club Wonders an der Friedrichstraße. Dort sorgte eine Champagnerflasche mit Feuerfontäne am vergangenen Freitag für heftige Kritik unter den Besucherinnen.