Mammutprojekt der Nikolauspflege: Einzigartige Schule – Licht, Farbe und Akustik geben Orientierung

Für blinde und stark sehbehinderte Schülerinnen und Schüler ist eine neue Schule eine Herausforderung. Schließlich müssen sie alle Wege neu lernen. Aber das Betty-Hirsch-Schulzentrum macht es ihnen vergleichsweise leicht. Es wurde so gebaut und gestaltet, dass die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen optimal bedient werden. „Davon profitieren alle“, sagt die bei der Nikolauspflege für die schulische Bildung zuständige Geschäftsbereichsleiterin Simone Zaiser – auch die Kinder ohne Beeinträchtigung, die hier ebenfalls zur Schule gehen.